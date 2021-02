In esclusiva su CharityStars.com, un’iniziativa elaborata da HeartSocial.charity in collaborazione con L’Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale. L’iniziativa è supportata dalla .bijouets e della Mulac.

Qui trovi l’anteprima delle aste che partono domani.

La .bijouets ha messo a disposizione diversi gioielli di tendenza, elaborati da designer come Selvaggia Armani, mentre la Mulac ha messo a disposizione i prodotti della collezione, in edizione limitata, #showyourhart. Questa collezione è stata realizzata da Mulac per Susan G. Komen Italia, un’organizzazione basata sul volontariato e senza scopo di lucro, che opera per la lotta contro i tumori al seno e, cosa molto importante, sostiene le donne in questo percorso. La testimonial di questa collezione è stata Maria Grazia Cucinotta.

Le aste partiranno il 4 febbraio, che coincide con la Giornata Mondiale contro il Cancro, e termineranno dopo San Valentino, il 19 febbraio.

4 febbraio e 14 febbraio, due giorni speciali per fare “piccoli gesti speciali” a testimonianza del rispetto e dell’amore verso le donne, che devono essere sostenute e “protette”.

Ogni 3 giorni, in Italia una donna viene uccisa. Il fenomeno, gravissimo, della violenza contro le donne ha conosciuto una crescita esponenziale durante il difficile periodo di pandemia, che tutti noi stiamo vivendo. Rispettare le donne, vuol dire rispettare se stessi.

Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto al progetto: No Violenza Sulle Donne – 365 giorni l’anno