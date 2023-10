COME PROTEGGERE I PROPRI DATI PERSONALI IN VIAGGIO? ECCO ALCUNI CONSIGLI

CODACONS: IL VADEMECUM DEL GARANTE DELLA PRIVACY PER NON DIMENTICARE DI METTERE LA PRIVACY IN VALIGIA.

Crema: In viaggio è necessario prestare attenzione alla propria privacy? La risposta è: sì. Anzi soprattutto in viaggio occorre fare attenzione ai propri dati personali. Il suggerimento principe è quello di disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network e delle app utilizzate. Attenzione anche ai malintenzionati. Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere che in casa non c’è nessuno. Il suggerimento di base è quello di evitare sempre di diffondere online informazioni molto personali, come l’indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento. Altra precauzione importante è anche quella di evitare di lasciare online indicazioni (anche indirette) sul fatto che si è partiti. In viaggio, inoltre, può capitare di utilizzare il computer di un Internet caffè o una postazione web messa a disposizione dall’albergo per controllare l’e-mail personale, stampare biglietti di viaggio o consultare i social: in questi casi è importante ricordare – una volta terminata la navigazione – di “uscire” dagli account, rimuovendo così ogni impostazione che consenta di salvare le proprie credenziali nei browser di navigazione. Inoltre, se non si è certi degli standard di sicurezza impostati per proteggere il wi-fi da virus e rischi di intrusione, è meglio adottare alcune accortezze, come evitare di accedere a servizi che richiedono credenziali di accesso (ad esempio posta elettronica, social network), fare acquisti online con la carta di credito oppure accedere all’home banking.

Codacons: “Massima attenzione e in caso di necessità vi ricordiamo che è sempre disponibile il nostro Sportello di assistenza legale. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

