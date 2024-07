Rapport sur la mise en œuvre des recommandations d’action immédiate en matière d’utilisation des langues régionales et minoritaires en Allemagne

Dans une évaluation adoptée le 20 juin dernier et publié aujourd’hui, le Comité d’experts du Conseil de l’Europe de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires reconnaît les mesures juridiques et politiques qui ont été prises par les autorités fédérales allemandes et par les Länder pour protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires. Cet examen à mi-parcours porte sur le respect par l’Allemagne des recommandations d’action immédiate formulées dans le septième rapport d’évaluation en 2022.

Ces recommandations concernent les domaines et les langues régionales ou minoritaires suivants :

Prendre des mesures complémentaires pour développer l’offre de programmes de radio et de télévision en danois et définir une base juridique claire pour l’utilisation du danois dans les procédures judiciaires civiles et administratives.

Engager davantage d’enseignants pour l’enseignement du haut sorabe à tous les niveaux et augmenter l’offre de programmes télévisés en haut sorabe.

Étendre et renforcer l’offre de bas sorabe dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, assurer l’embauche de davantage d’enseignants pour l’enseignement du bas sorabe à tous les niveaux.

Renforcer l’offre de frison septentrional dans l’éducation et prendre des mesures complémentaires pour augmenter l’offre de programmes en frison septentrional dans les médias de radiodiffusion.

Encourager l’offre d’une partie substantielle au moins de l’éducation préscolaire en frison septentrional, renforcer l’offre éducative en frison septentrional et prendre des mesures complémentaires pour enrichir l’offre de programmes de radiodiffusion dans cette langue.

Intensifier l’action menée pour développer une offre éducative adéquate pour le bas allemand à tous les niveaux avec une formation appropriée des enseignants, faciliter l’offre de programmes télévisés et d’articles de journaux en bas allemand (y compris en ligne) sur une base régulière, prendre des mesures pour assurer une partie substantielle au moins de l’éducation en bas allemand au niveau préscolaire et prévoir l’enseignement du bas allemand dans l’enseignement primaire et secondaire en tant que matière distincte et en tant que partie intégrante du programme d’études.

En coopération avec les locuteurs de romani, recenser les moyens de renforcer l’offre éducative pour le romani et soutenir les initiatives visant à utiliser le romani dans les médias.

Parallèlement, l’examen à mi-parcours prend note des évolutions générales qui favorisent la promotion des langues régionales ou minoritaires, telles que l’adoption l’année dernière par le gouvernement du Brandebourg d’une stratégie en faveur du multilinguisme et l’accord du Parlement du Brandebourg sur l’adoption de nouveaux engagements pour le bas sorabe et le bas allemand, ou le soutien du gouvernement fédéral et du Land de Basse-Saxe au Commissaire pour le frison saterlandais. Pour marquer le 25e anniversaire de la Charte l’année dernière, le Parlement fédéral a organisé un débat sur les langues régionales ou minoritaires, ce dont le comité d’experts s’est félicité.

