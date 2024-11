Codacons Pavia su stangata Antitrust a Star Italia ristrutturazion

Pavia: Stangata di Antitrust a Star Italia, società leader nel settore delle ristrutturazioni dei bagni. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha accertato tutta una serie di pratiche commerciali scorrette a carico della detta Società. La sanzione è stata di ben 2 milioni di euro.

Dalle segnalazioni emerge che nel corso delle visite a domicilio, gli agenti di vendita di Star Italia avrebbero fornito informazioni ambigue e non corrette in ordine alla possibilità di utilizzo del bonus fiscale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche mentre, in realtà, i lavori realizzati si sarebbero concretizzati nella semplice sostituzione della vasca da bagno con una doccia, senza l’eliminazione delle barriere architettoniche ivi presenti, con la conseguenza di non poter beneficiare dello sconto in fattura.

Molti consumatori hanno lamentato anche che, a distanza di diversi mesi dalla sottoscrizione del contratto e dal pagamento dell’acconto, i lavori di ristrutturazione e rifacimento dei bagni non sarebbero ancora iniziati. Inoltre, a fronte del mancato rispetto dei termini di esecuzione delle opere e di consegna dei materiali, la società non avrebbe riconosciuto ai consumatori il diritto di recesso da loro esercitato.

Codacons: “E’ purtroppo solo la punta dell’iceberg di un grosso problema ancora molto sottovalutato e al quale si sta dando troppo poca pubblicità: l’inadempimento cronico delle ditte alle quali ci si rivolge per eseguire opere di ristrutturazione fruendo dei più svariati bonus fiscali.

Ben venga dunque questo provvedimento che sia di monito a tutte quelle realtà imprenditoriali che sfruttando appunto bonus e superbonus vari o hanno fatto il passo più lungo della gamba senza prevedere le conseguenze dell’assunzione di una molteplicità di appalti che poi non sarebbero stati in grado di onorare o, più semplicemente, hanno cercato di lucrare furbescamente sulla pelle (e sulle tasche) degli ignari cittadini.

Di essi si occuperà la Magistratura a seguito delle sempre più numerose azioni legali che stanno partendo.

Il nostro Sportello è infatti attivo, come sempre, per denunce e segnalazioni (ahimè sempre più frequenti) e per ricevere assistenza legale -anche on line-: nel fornire aiuto a tutti i consumatori, il nostro scopo è anche quello di dare rilievo a questa vicenda gravissima e paradossale affinché nessun cliente sia più vittima.

Non esitate a contattarci all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com e al recapito telefonico 347.9619322”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.