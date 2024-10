OLDEN in concerto il 6 novembre a Roma per presentare “La Fretta e la Pazienza”, il nuovo disco

Si terrà mercoledì 6 novembre, al Teatro Arcliuto di Roma, il concerto di OLDEN, pianoforte e voce, per la presentazione al pubblico della capitale di “La Fretta e la Pazienza”, il suo nuovo album di inediti, pubblicato da Vrec lo scorso 18 ottobre.

Un disco che vuol riconoscere l’importanza del tempo, la sola via d’uscita quando tutto sembra ormai perduto. La pazienza è resistenza, risposta, antidoto alla folle corsa verso l’edonismo più volgare, l’ossessione al consumo e la voracità dei nostri tempi: “La Fretta e la Pazienza” parla di questo e di sentimenti così umani da spaventare, soprattutto quando si ha il coraggio di comprenderli e non solo di sentirli, per poi riuscire a rialzarsi e ricominciare a camminare.

L’album, che vede come unico ospite Paolo Benvegnù nella title track, è stato realizzato e prodotto da Olden e Ulrich Sandner, registrato in una casa di campagna vicino Barcellona, in un lungo arco di tempo, senza scadenze, con lunghe attese, ripensamenti, incertezze, lampi di creatività e aggiustamenti in corsa.

È il disco di un artigiano che vuole solo essere sé stesso ed esprimersi senza voler somigliare a nessuno, mosso solamente dal proprio racconto interiore. Pochi strumenti, un arrangiamento minimale che lascia spazio a silenzi, rumori e suoni imperfetti. Alle parole, il compito più importante: quello di muoversi in una narrazione che sarà poi rimedio per tutto il dolore sopportato, pazientemente, alla fine di un lungo viaggio.

Olden, cantautore perugino residente da anni a Barcellona, ha esordito nel 2011 con un disco omonimo in inglese. Nel 2014 è stato uno dei protagonisti del Premio Tenco, esibendosi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo con una versione in italiano di “Nasza Klasa” di Jacek Kaczmarski. Da allora, ha pubblicato diversi album ed EP in italiano, tra cui “A60” (2019) e “Questi Anni – Dieci canzoni inedite di Gianni Siviero” (2022), entrambi classificati secondi alle Targhe Tenco nella categoria Miglior Interprete. Dal 2019 collabora con Flavio Ferri (Delta V).

Dopo gli album “Prima che sia tardi” e “Cuore nero”, orientati all’esterno, alla ricerca di voce “universale” capace di restituire una propria visione del mondo e della società odierna, “La Fretta e la Pazienza”, l’ottavo disco della sua discografia, è al contrario un racconto del tutto privato, un processo personale che attraversa il dolore e poi cerca di superarlo, forse di dimenticarlo. Un disco che non vuole essere contemporaneo, lo specchio dei tempi, anzi si presenta come contrapposizione alle tendenze che spingono verso un piacere effimero e di scarsa durata, che passa rapidamente a qualcos’altro, per scappare via, lontano.

OLDEN

In concerto il 6 novembre a Roma

per presentare “La Fretta e la Pazienza”,

il nuovo disco

(etichetta: Vrec)

Mercoledì 6 novembre

“La Fretta e la Pazienza” Live:

OLDEN in concerto

Teatro Arciliuto, Roma

Piazza di Montevecchio, 5

Ore 20 buffet e concerto – 30 euro

Ore 21 solo concerto – 15 euro

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.