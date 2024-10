Dall’1 al 3 novembre 2024, la Gipsoteca Mondazzi di Torino sarà teatro di Un/classic, l’ultima innovativa mostra dell’urban artist ETNIK. Questa esposizione, nata dalla collaborazione con Square23 Gallery (galleria con la quale l’artista lavora da anni), si configura come un’operazione espositiva di rottura, un esperimento che decostruisce il concetto stesso di esposizione scultorea, collocandosi al confine tra il classico e il contemporaneo.

Inserita nel contesto di una gipsoteca, simbolo della tradizione scultorea classica, la mostra crea un ponte tra il passato e il presente, mettendo in dialogo le forme e i materiali classici con l’estetica urbana contemporanea di ETNIK. Le sue opere nascono da una sintesi tra texture e geometrie urbane, risultato di oltre 30 anni di carriera pittorica. Negli ultimi 20 anni, ha affiancato a questo percorso un’esplorazione scultorea e installativa, raramente esibita.

Un/classic rappresenta una delle prime mostre di sole sculture nel mondo dell’arte urbana, offrendo una sinergia perfetta tra le opere classiche custodite dalla Gipsoteca e le creazioni innovative di ETNIK.

L’artista con questa esposizione, offre una riflessione critica e visivamente potente sul mondo contemporaneo, in cui il classico e l’urbano si fondono in una nuova e originale visione estetica, creando sinergia attraverso l’incontro inedito di due mondi: passato e presente.

L’inaugurazione si terrà il 1 novembre alle ore 18.00 e sarà arricchita dalla performance live del collettivo PSO e dal video mapping di Luca Torakiki, che trasformeranno lo spazio espositivo in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

L’ARTISTA

ETNIK è un artista italiano di origini svedesi, noto a livello internazionale per i suoi murales su larga scala. Nasce come writer negli anni ’90 e ha evoluto il suo stile sviluppando un linguaggio personale che combina architetture urbane e geometrie astratte. Il tema del dualismo, centrale nella sua produzione, mette in relazione l’ambiente urbano e gli elementi naturali, riflettendo il precario equilibrio tra questi due mondi. Le sue opere scultoree, così come i suoi murales, si presentano come un’analisi critica della città e dei suoi contrasti, offrendo una doppia chiave di lettura che varia in base all’osservatore.

La sua arte, sia su tela, su scultura, che su larga scala, si distingue per la continua ricerca di nuove forme di espressione, senza mai abbandonare le sue radici urban.

PSO (Project secret open)

Il collettivo nasce nel 2019 nell’incontro tra Rosy Togaci Gaudiano (curatrice e musicista) e Flavio Ullucci (pittore e musicista), che hanno deciso di sviluppare un progetto multidisciplinare, avvalendosi di collaborazioni e contributi diversi. Il loro obiettivo è mettere al centro un tema o un’idea e svilupparlo in più direzioni esplorandolo, frammentandolo e poi ricomponendolo in un’opera che utilizza molteplici linguaggi. Dal 2023, il progetto si arricchisce della collaborazione di Andrea Ulucci, chitarrista poliedrico che suona con l’ausilio di numerosi effetti e dispositivi elettronici.

SQUARE23 GALLERY

La Square23 Gallery, fondata nel 2004, si è affermata come uno spazio dedicato alla ricerca di artisti emergenti con stili innovativi, sotto la guida del direttore Davide Loritano. Nel 2008, la galleria ha abbracciato l’arte urbana e il writing, diventando una delle prime in Italia a rappresentare artisti internazionali di alto livello. Integrando le mostre nel tessuto urbano di Torino, con interventi su facciate di palazzi e teatri, la Square23 si distingue per l’impegno a rendere l’arte accessibile alla comunità. Dal 2015, ha ampliato il suo raggio d’azione con l’organizzazione di festival e collaborazioni museali.

LA LOCATION

La Gipsoteca Mondazzi, fondata nel 1976 a Torino, conserva una vasta collezione di modelli e calchi in gesso di sculture classiche, che spaziano dall’epoca arcaica all’inizio del XX secolo. La nuova sede in Via Orvieto 20, inaugurata di recente, ospita un laboratorio artigianale e uno showroom. La gipsoteca è un punto di riferimento per appassionati d’arte, architetti, arredatori, studenti delle Belle Arti e artisti contemporanei, offrendo fedeli riproduzioni di opere antiche.

