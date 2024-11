Diller Scofidio + Renfro. InMotion

Dal 25 Ottobre 2024 al 02 Marzo 2025

Roma

Luogo: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Indirizzo: Via Guido Reni 4/a

Orari: da martedì a domenica 11 – 19 la biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo CHIUSURE ANTICIPATE BIGLIETTERIA sabato e domenica ultimo ingresso ore 17:30

Curatori: Diller Scofidio + Renfro

Costo del biglietto: intero € 15 in biglietteria – € 14 online ridotto € 12 in biglietteria – € 11 online open € 18. Gratuito minori di 18 anni; disabili che necessitano di accompagnatore; possessori di EU Disability Card e accompagnatore; dipendenti MiC; accompagnatori e guide turistiche dell’Unione Europea, munite di licenza (rif. circolare n.20/2016 DG-Musei); 1 insegnante ogni 10 studenti; membri ICOM; soci AMACI; giornalisti (che possano comprovare la propria attività); possessori della membership card myMAXXI

Telefono per prevendita: 800266300

Sito ufficiale: http://www.maxxi.art

Curata da uno degli studi di progettazione più celebri e influenti al mondo, che ne è anche protagonista, la mostra indaga il movimento come proprietà interna dell’architettura: edifici che cambiano configurazione, che hanno elementi mobili, che si gonfiano o si girano per accogliere i visitatori. Come cyborg contemporanei o soggetti biomeccanici, le architetture si muovono e agiscono per costruire relazioni migliori con chi le abita e con l’ambiente.

La capacità di muoversi o modificarsi come un transformer è una caratteristica ricorrente del lavoro dello studio Diller Scofidio + Renfro, che spesso ha usato il movimento anche come piattaforma per mettere in comunicazione arte e architettura.

