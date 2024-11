BARBARA LUNA: dal 1° novembre sui digital store e in radio “FIORI D’INVERNO” il nuovo singolo

Dal 1° novembre 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Fiori d’inverno”, il nuovo singolo di Barbara Luna.

“Fiori d’inverno” è un brano che racconta un amore travagliato, in cui, alla fine, sembra meglio rimanere soli piuttosto che vivere in un amore a metà. Spesso ci ritroviamo in queste situazioni senza accorgercene, e quando realizziamo che la relazione non funziona, a volte è troppo tardi per uscirne a testa alta.

La versione originale del brano è uscita all’inizio dell’anno, questa volta Barbara ha deciso di dargli una nuova veste cantandola da sola e aggiungendo una nuova prima strofa e una parte speciale in cui metaforicamente parla della luna e delle stelle.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Preferisco essere ‘guardata e non toccata’, perché in questo modo si soffre meno, anche se si perde un pezzo d’amore. Esistono amori che ci travolgono e che sono unici per la chimica che sprigionano, ma sono anche i più pericolosi. A volte, è meglio farne a meno. Sto ancora cercando di capire cosa sia meglio e cosa sia peggio; forse non esiste una risposta giusta. In questo momento, la mia mente è più orientata verso la solitudine piuttosto che verso una sofferenza tardiva.”

Il videoclip di “Fiori d’inverno” è stato girato a New York, a Brooklyn, di fronte allo skyline, precisamente all’Old Pier 1. È stata una scelta casuale durante un viaggio fatto un mese fa, i turisti si fermavano a guardare, e probabilmente si saranno chiesti: “Chi è questa e in che lingua canta?”.

