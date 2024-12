A CHRISTMAS DAY è il nuovo singolo di Alessandra Mondì

Fuori su tutte le piattaforme digitali a partire da sabato 7 dicembre 2024 il nuovo singolo di Alessandra Mondì. “A Christmas Day” non è una semplice canzoncina di Natale. È una tenerissima riflessione sullo scorrere del tempo, e il suo testo fa sì che possa risultare aderente al pensiero di chiunque. Chi non si è soffermato almeno una volta a desiderare che qualcuno rimanesse al nostro fianco ancora per un po’? Che si trattasse di un’amicizia, di un partner, di un genitore o di un figlio. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui tutti stiamo iniziando a indossare una corazza che ci dia l’illusione di essere inattaccabili dai sentimenti, riscoprire la vulnerabilità che viene fuori quando chiediamo a qualcuno di restarci vicino può essere il più bel regalo che possiamo concedere alla nostra anima.

“Essere coinvolta in un progetto come A Christmas Day è stata un’esperienza inaspettata. Ho già prestato la voce per altri progetti inediti, ma questo ha un sapore del tutto diverso. Innanzitutto perché Marco, l’autore, è del sud come me; abbiamo respirato la stessa aria e ci siamo fatti le ossa nello stesso panorama musicale, pur senza esserci mai conosciuti in maniera diretta, prima della registrazione di questo singolo.”

(Alessandra Mondì)

