Trump “il bullismo” a stelle e strice… Zelens’kyj messo all’angolo dalla “gang” del dio dollaro…

Non so, ve la “butto” un po’ così… Leggo molti post su Facebook che danno ragione al comportamento di Trump nei confronti di Volodymyr Zelens’kyj.

Il Presidente Zelens’kyj deve “rinsavire” e firmare “l’accordo” degli americani!

E’ proprio così? Trump e la sua “gang” di bulli possono veramente dettare le regole?

Qualcosa ho studiato nella mia vita e mi vengono in mente un paio di “episodi” storici, nei quali altri dettarono le regole…

Kurt von Schuschnigg è stato l’ultimo capo del governo austrico, che tentò di opporsi all’annessione dell’Austria alla Germania, che poi avvenne il 12 marzo 1938, per “gentile invito” di Adolf Hitler, il quale convocò il 12 febbraio 1938 Kurt von Schuschnigg, e sempre “molto gentilmente” impose, come qualsiasi dittatore “democratico”, l’annessione dell’Austria alla Germania Nazista, pena l’occupazione militare dell’Austria. Hitler, sempre cordialmente e nel pieno rispetto dell’autonomia dell’Austria, richiese anche l’inserimento di tre filonazisti nel governo austriaco. Schuschnigg, comprese giustamente che bisognava “rinsavire” e firmare le condizioni. Hitler concesse a Schuschnigg non più di quattro giorni di tempo per l’attuazione delle misure “concordate”.

Alexander Dubcek fu eletto il 5 gennaio 1968 segretario generale del PCC in Cecoslovacchia, all’epoca sotto il “dominio cortese dalla Russia”. Dubcek, anche lui doveva rinsavire, perchè aveva dato avvio al cosiddetto “nuovo corso”, una strategia politica volta a introdurre elementi di democrazia in tutti i settori della società. Pensate che pazzo! Nell’agosto del 1968, Mosca ordinò l’intervento delle truppe del Patto di Varsavia. Dubcek fu arrestato dalle forze speciali, con tutti i suoi principali collaboratori e fu gentilmente costretto a siglare un protocollo d’intesa con il Cremlino che, in pratica, lo vincolava ad accettare le “sane” condizioni imposte dalla Russia.

Volodymyr Zelens’kyj perchè non firma le bellissime “condizioni” allegramente e democraticamente imposte da Trump? Perchè non rinsavisce? Perchè non chiede grazie mentre si china al volere dei nuovi democratici dittatori del dio dollaro? E’ proprio un pazzo…

Il despota non ha colore… nero o rosso, non cambia nulla… ora però sappiamo che esiste anche il despota a stelle e strisce… se non è “evoluzione” questa…

