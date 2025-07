Destinazione Langhe: al wine resort Cascina Galarej l’estate si vive tra vigneti, benessere, visite in cantina, tour in Vespa ed e-bike

Dominata dalla vista sul Castello di Grinzane Cavour e circondata dai 120 ettari di vigneti coltivati a biologico a Fontanafredda, Cascina Galarej sorge sul crinale della collina Gallareto, da cui si gode una vista a 360 gradi tra le più suggestive delle Langhe. Nata dal recupero di un antico casolare del 1867, è oggi la proposta di punta del Villaggio Narrante: un wine resort con spa che coniuga design contemporaneo e storicità, sostenibilità e comfort, in perfetto dialogo con il paesaggio vitato che la circonda. La struttura ospita dieci camere accoglienti e raffinate, un ristorante, una palestra e una spa dotata con piscina riscaldata interna ed esterna, sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali. Tutti gli spazi sono pensati in ottica sostenibile: dall’uso di materiali naturali ai sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento, fino ai pannelli fotovoltaici che alimentano l’illuminazione della strada d’accesso. Un progetto di ospitalità diffusa che esprime la filosofia di Fontanafredda nel segno del rispetto per la terra e per la storia che la abita.

ENOTURISMO IMMERSIVO ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE

Per chi sogna un’estate tra vigneti e antichi sentieri, il wine resort Cascina Galarej propone un’offerta enoturistica pensata per scoprire le Langhe con esperienze immersive e a contatto con la natura. Due le proposte di punta: il tour in e-bike tra i vigneti del Barolo e l’avventura in Vespa tra le colline Unesco. Nel primo, accompagnati da una guida locale, gli ospiti attraversano in e-bike le strade bianche che collegano borghi storici come La Morra, Barolo, Monforte e Serralunga, costeggiando i vigneti da cui nascono i cru “La Rosa”, “Lazzarito” e “Paiagallo”. Il percorso, adattabile al livello dei partecipanti, è perfetto per esplorare il paesaggio al ritmo della natura. A completare l’esperienza: la visita guidata alle storiche cantine di Re Vittorio Emanuele II con degustazione di tre grandi vini firmati Fontanafredda. Il secondo, dal fascino vintage, è ideale per chi preferisce muoversi in libertà: a bordo dell’iconica due ruote, tra curve panoramiche, castelli e scorci nascosti. Il tour, autonomo e attivabile direttamente dal Villaggio Narrante, include due caschi, assicurazione, benzina e briefing iniziale. Un modo unico per scoprire l’anima delle Langhe, tra vigneti e meraviglie senza tempo.

WELLNESS TRA I VIGNETI

Dopo una giornata trascorsa tra i filari e i sentieri collinari, la SPA del wine resort Cascina Galarej è il rifugio ideale per ritrovare equilibrio e lasciarsi avvolgere dalla quiete. Ricavata nell’ex fienile dalla tipica struttura in mattoni a vista e sviluppata su 500 mq, ospita una piscina riscaldata interna (16 metri) ed esterna (9 metri), il cui specchio d’acqua si fonde armoniosamente con il paesaggio. È qui che inizia un percorso di totale rigenerazione, tra il tepore della sauna finlandese, il vapore avvolgente del bagno turco e le carezze sensoriali delle docce emozionali. In un territorio dove il vino è cultura, il benessere si fa vinoterapia: esclusivi trattamenti a base di mosto d’uva di Barbera e Nebbiolo donano nuova luminosità alla pelle, grazie alle riconosciute proprietà antiossidanti delle uve pregiate. A disposizione degli ospiti anche una palestra con vista panoramica, per chi desidera continuare a muoversi in armonia con il paesaggio circostante, tra natura e silenzio.

ESPERIENZE DI GUSTO NEL VILLAGGIO NARRANTE

Anche la cucina è parte integrante dell’esperienza al wine resort Cascina Galarej, con una proposta che accompagna gli ospiti fin dal risveglio: colazioni à la carte, light lunch, aperitivi con prodotti tipici del territorio e proposte all day long. Nel cuore del Villaggio Narrante si trova Guidoristorante, storica Stella MICHELIN del Piemonte, ospitato nella Villa Reale in cui vissero Re Vittorio Emanuele II e la Bella Rosina. Qui lo chef Ugo Alciati, insieme al fratello Piero, propone un’esperienza culinaria di alto livello, con piatti legati alla tradizione, alla memoria e alla stagionalità. Per chi preferisce un’atmosfera più informale, l’Osteria Disguido propone sapori autentici in chiave conviviale, in abbinamento alle etichette di Fontanafredda, Casa E. di Mirafiore e a una selezione di referenze provenienti da tutta Italia, curata da 101Vini. Ultima novità, il Bar Fontana by Ugo Alciati, nella piazzetta del Villaggio. Tra i protagonisti del menù spicca il celebre tramezzino, che racchiude al suo interno le ricette iconiche firmate dallo chef: dal vitello tonnato all’insalata russa.

PROPOSTE D’ESTATE DELL’OSPITALITÀ DIFFUSA DEL VILAGGIO NARRANTE

Tra le proposte estive del Villaggio Narrante per scoprire le Langhe d’estate, spicca il Soggiorno d’estate con SPA: un’esperienza unica all’insegna del relax, del buon cibo e del vino nel cuore delle Langhe. Il pacchetto comprende la visita alle cantine ottocentesche di Fontanafredda con la degustazione di tre vini iconici, il soggiorno nell’hotel a 4 Case dei Conti Mirafiore e l’ingresso dell’esclusiva Spa di Cascina Galarej. Non è tutto, con la prenotazione di un soggiorno nei mesi di luglio e agosto, in uno dei tre hotel del Villaggio Narrante (Cascina Galarej, Le Case dei Conti Mirafiore e la Foresteria) è inclusa in omaggio la visita alle cantine storiche di Fontanafredda con la degustazione di tre vini.