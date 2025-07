La libreria dei delitti di Jennifer Gladwell

In una scintillante Londra anni Venti, Lucy Darkwether è determinata a seguire solo le proprie regole. Dopotutto è una delle prime donne a essersi laureata a Oxford ed è la proprietaria della nuovissima libreria antiquaria di Londra. Tra un evento mondano e l’altro, si dedica al suo lavoro e in particolare alla collana sulle curiosità e sugli scandali dell’Antico Egitto, vero fiore all’occhiello che rende la sua libreria unica, o quasi… Per questo, quando una libreria concorrente viene scelta per esporre una selezione di nuovi straordinari manufatti egizi, Lucy non nasconde la sua delusione. Tuttavia, non vuole mancare alla serata inaugurale della mostra, che però sta per essere stravolta da un evento imprevisto: un brutale omicidio… a tema. Lucy sembra la candidata ideale per risolvere il mistero: è intelligente, è la massima esperta di Antico Egitto in città e sa tutto sui libri antichi. Chi può essere l’autore di un assassinio così efferato? Si tratta di una vendetta privata o di una maledizione che colpisce chi rivela i segreti di Iside? Mentre la polizia continua invano a cercare una soluzione, Lucy si improvvisa detective, aiutata da un’improbabile e appassionata squadra di librai. Ma l’omicidio non è un gioco, e ciò che scopriranno avrà conseguenze impreviste.

