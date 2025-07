PACI CONTEMPORARY GALLERY | BERT STERN – Original Mad Man | Dal 25 ottobre 2025, Brescia

La galleria Paci contemporary è lieta di presentare Bert Stern. Original Mad Man, una mostra fotografica dedicata al celebre fotografo di Hollywood, universalmente noto per il suo celebre “The Last Sitting”, l’ultimo servizio fotografico dedicato a Marilyn Monroe del 1962, pochi giorni prima della prematura scomparsa dell’attrice.

La mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Bert Stern “The Bert Stern Trust”, grazie alla preziosa collaborazione di Shannah Laumeister Stern, moglie del celebre fotografo e Presidente della fondazione.

Bert Stern ha iniziato la sua carriera come addetto stampa presso la rivista Look Magazine. Il lancio della sua carriera coincide con la sua iconica e leggendaria campagna per la Vodka Smirnoff nel 1955. Grazie alla brillantezza di quel lavoro, divenne una star nel mondo della pubblicità. Il lavoro editoriale che ne seguì e la collaborazione con VOGUE portò Bert Stern all’apice della sua carriera negli anni Sessanta. Ricercato da Madison Avenue, Hollywood e dalla scena internazionale della moda per decenni, Stern è diventato il prototipo del fotografo di moda come incarnazione del glamour.

Le fotografie di Stern sono state esposte e/o sono incluse nelle collezioni permanenti del Metropolitan Museum of Art e del Museum of Modern Art di New York, dello Houston Museum of Fine Arts in Texas, del Montreal Museum of Fine Arts in Canada, del J. Paul Getty Museum in California, del Musée Maillol in Francia, del Museo dell’Hermitage in Russia e di molti altri.

Tra i suoi scatti più iconici, che sarà possibile ammirare dal vivo alla Paci contemporary, vi sono sicuramente quelli dedicati a Marilyn Monroe.

Il contratto di Bert Stern con VOGUE gli dava libertà creativa per 10 pagine su ogni numero della rivista. Nel Giugno del 1962 scelse di fotografare Marilyn e il servizio ebbe luogo all’Hotel Bel-Air di Los Angeles. Marilyn morì poco dopo, il 4 agosto 1962, all’età di trentasei anni, e queste fotografie, 2571 per l’esattezza, divennero note come The Last Sitting, ovvero l’ultimo servizio fotografico dedicato alla grande diva. Negli anni successivi la fama di questi scatti ha raggiunto proporzioni incredibili, complice la loro pubblicazione in combinazione con i testi di Norman Mailer, curata da Lawrence Schiller e edita da Taschen.

La mostra sarà accompagnata da un volume edito da Dario Cimorelli Editore, con un’introduzione di Shannah Laumeister Stern.