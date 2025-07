I Fantastici 4 – Gli inizi, la recensione

“I Fantastici 4 – Gli inizi” è il reboot del famoso franchise Marvel dedicato alla storica squadra di supereroi creata da Stan Lee e Jack Kirby. Il film si propone di raccontare l’origine dei quattro protagonisti, da giovani talenti coinvolti in un esperimento scientifico che li trasforma in esseri dotati di poteri straordinari.

Il cast principale — Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell — offre performance discrete, con particolare spicco per Michael B. Jordan nel ruolo di Johnny Storm, che porta energia e carisma. Tuttavia, il film soffre di una sceneggiatura che fatica a trovare un equilibrio tra momenti di azione, dramma e sviluppo dei personaggi, risultando a tratti confuso e poco coinvolgente.

La regia di Josh Trank tenta di dare un tono più serio e cupo rispetto ai film precedenti, ma questa scelta si traduce spesso in un’atmosfera opprimente e poco adatta al tono leggero e spensierato che molti fan si aspettano dai “Fantastici 4”. Anche gli effetti speciali sono discreti, ma non riescono a stupire né a rendere pienamente giustizia ai poteri dei protagonisti.

Il villain, interpretato da Toby Kebbell, appare poco sviluppato e poco convincente, contribuendo a una trama che manca di quella scintilla capace di catturare lo spettatore fino alla fine.

In sintesi, “I Fantastici 4 – Gli inizi” rappresenta un tentativo di rilancio non del tutto riuscito, che lascia l’amaro in bocca agli appassionati e non riesce a conquistare un nuovo pubblico. Un film con buone idee di base, ma che perde troppo tempo a giustificare le origini invece di focalizzarsi su una storia solida e coinvolgente.

Un reboot con potenziale sprecato, che non riesce a brillare né come avventura né come film di supereroi.