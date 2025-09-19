Amore online tra rischi e truffe: cosa rivela il nuovo report Norton

Sempre più italiani cercano l’amore (o un’avventura) su app di incontri, ma insieme a nuove conoscenze arrivano anche pericoli nascosti. Secondo il Consumer Cyber Safety Report – Online Dating Edition 2025 pubblicato da Norton, le truffe sentimentali sono in crescita e costano caro: in media le vittime italiane hanno perso oltre 4.500 euro nell’ultimo anno, con casi estremi che arrivano fino a 150.000 euro.

Un Paese innamorato delle dating app

Il 24% degli italiani usa regolarmente app di dating, trascorrendo quasi sei ore a settimana tra chat e match. C’è chi cerca incontri senza impegno (30%) e chi sogna una relazione seria (24%). Ma dietro i profili patinati si nasconde spesso qualcosa di losco.

Truffe, catfishing e profili fake

Un utente su cinque è già caduto in una truffa, e il 61% incontra almeno una volta a settimana profili sospetti. I raggiri più diffusi?

Truffe romantiche (48%)

Catfishing , ovvero finti profili con foto rubate o create dall’IA (27%)

Eredità inventate e falsi siti di incontri (17%)

Sextortion, ricatti a sfondo sessuale (16%)

Oltre alle truffe vere e proprie, tanti utenti ammettono di aver “aggiustato” il proprio profilo: il 26% dichiara di aver mentito sull’età, mentre più della metà dice di aver incontrato persone che hanno fatto lo stesso. E cresce anche l’uso dell’intelligenza artificiale: dal messaggio di approccio alle foto ritoccate, fino agli appuntamenti virtuali “delegati” a un avatar.

Consapevolezza in aumento

La buona notizia è che gli italiani diventano più prudenti. Il 95% prende precauzioni prima di un incontro dal vivo: dal controllare il profilo sui social (42%) alle videochiamate (37%), fino alla condivisione della posizione con amici o parenti (24%).

Tinder è considerata l’app più sicura (65%), mentre Happn la meno affidabile (19%). E, secondo Norton, nel 2024 le protezioni contro le truffe di dating online sono cresciute del 43% rispetto all’anno precedente.

Un consiglio finale

Come ricorda Silvia Signorelli di Norton: “Gli incontri online possono essere un’opportunità, ma bisogna restare sempre un passo avanti ai truffatori”.