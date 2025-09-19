Notizie
Mareamaro, singolo tra canzone d'autore, bossa nova ed elettronica
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica

Dopo l’album d’esordio Grattacieli di Basilico e il singolo Meu Amor, i SETTEMBRE tornano con un nuovo brano: Mareamaro, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il duo campano prosegue il suo percorso di ricerca musicale fondendo canzone italiana, sonorità brasiliane ed elettronica. Al centro di questo nuovo lavoro ci sono i sentimenti che accompagnano la fine dell’estate: l’euforia dei momenti vissuti e la malinconia di sapere che sono ormai passati.

Una canzone che racconta emozioni universali

Mareamaro è un mosaico di ricordi ed emozioni contrastanti: la gioia di vivere intensamente, innamorarsi, cantare sotto le stelle o fumare una sigaretta sul balcone, unita alla nostalgia che accompagna ogni stagione che finisce. Un brano che diventa racconto poetico e allo stesso tempo invito a lasciarsi trasportare dalla corrente della vita.

Le ispirazioni musicali

Angela spiega:

“Partiamo quasi sempre da una melodia, ispirandoci a grandi nomi della musica brasiliana come Jobim, Elis Regina o Chico Buarque. Ci piace raccontare storie in modo poetico, come hanno fatto i nostri cantautori italiani: Dalla, Panella, Carella. La loro scrittura ci ha insegnato a fotografare momenti, non solo a giocare con le parole”.

Ivan aggiunge:

“Per Mareamaro ci siamo ispirati anche all’organic house di artisti come Bedouin o Sebastien Leger. Pur essendo musicisti acustici, amiamo sperimentare con l’elettronica. Il brano, che dura quasi sei minuti, parte come una canzone e diventa poi un pezzo strumentale pensato per ballare, magari su una spiaggia all’alba”.

Scheda del brano

  • Titolo: Mareamaro

  • Durata: 5’45’’

  • Etichetta: Red Temple Records

  • Autori: Angela Cicchetti, Ivan Imperiali

  • ISRC: QZTAU2319895

Chi sono i SETTEMBRE

Angela Cicchetti e Ivan Imperiali sono coppia nella musica e nella vita. Entrambi originari della Campania, si incontrano a Roma e diventano band a Londra, dove iniziano suonando brani della tradizione cantautorale italiana in chiave acustica. Da quell’esperienza nasce il loro primo disco, Settembre, pubblicato da DimDin Records.

Nel 2018 rientrano in Italia e, dopo l’ammissione al Conservatorio Jazz di Salerno, si stabiliscono a Teggiano (SA) dove fondano il Red Temple Studio. Qui nasce la loro nuova fase artistica, segnata da singoli come Teggiano, Luna e Luca e Lenzuola Blu.

Nel 2019 vincono il Music Indie Contest di NEM, arrivano in finale al Premio Donida e partecipano ad Area Sanremo. L’anno successivo pubblicano l’album Grattacieli di Basilico, accolto con entusiasmo dalla critica e trasmesso da Radio1 Stereonotte. Red Ronnie li invita più volte nelle sue trasmissioni, fino all’esibizione al Palafiori di Sanremo nel 2021.

Il loro stile intreccia cantautorato, musica brasiliana, jazz ed elementi indie, creando un suono personale e in continua evoluzione.

di Redazione Indie Urban Music

