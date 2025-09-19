Notizie
Attuazione delle sentenze della CEDU: le ultime decisioni del Comitato dei Ministri
Armenia: progressi nella sensibilizzazione, ma le lingue delle minoranze devono essere insegnate più ampiamente, afferma il Comitato del Consiglio d’Europa
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica
Amore online tra rischi e truffe: cosa rivela il nuovo report Norton
I Fantastici 4 – Gli inizi, la recensione
L’Eternauta
“La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver
PACI CONTEMPORARY GALLERY | BERT STERN – Original Mad Man | Dal 25 ottobre 2025, Brescia
Arezzo capitale dell’arte e della creatività: arriva il “Pensarti Festival”
4 MEDAGLIE PER GLI AZZURRINI IN COPPA EUROPA LEAD GIOVANILE
PRIMAVERA di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino in anteprima mondiale al Toronto Film Festival – in sala il 25 dicembre
Kenny Barron Trio
La libreria dei delitti di Jennifer Gladwell
Stato-mafia: la guerra dei trent’anni di Heiner Koenig
Giostra della Quintana
Chiari di Luna
Il gioco della storia di Philip Kerr
Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70
Ven. Set 19th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Attualità

di Redazione

Strasburgo, 18 settembre 2025 – Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha pubblicato le decisioni caso per caso adottate durante la riunione del 15-17 settembre, nell’ambito della sua funzione di supervisione sull’attuazione delle sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Durante l’incontro sono state approvate 45 decisioni riguardanti 22 Stati membri, tra cui tre Risoluzioni Intermedie nei gruppi di casi Mammadli c. Azerbaigian, Mahmudov e Agazade c. Azerbaigian e Gurban c. Turchia.

Il Comitato ha inoltre adottato 40 Risoluzioni Finali relative a 139 sentenze e decisioni della Corte, sempre riguardanti 22 Stati diversi.

Prossimi passi

È stata anche approvata una lista indicativa di casi che saranno esaminati nella prossima riunione dedicata all’esecuzione delle sentenze della Corte, prevista dal 2 al 4 dicembre 2025.

Un obbligo vincolante

Ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati coinvolti. Il Comitato dei Ministri vigila sulla loro esecuzione basandosi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali, dalle organizzazioni della società civile, dalle Istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) e da altri soggetti interessati.

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

