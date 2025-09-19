Kadykchan, la città fantasma della Kolyma

Nascosta tra le montagne e le steppe gelide della regione di Magadan, nella Siberia orientale, si trova Kadykchan, un insediamento minerario che oggi appare come una città sospesa nel tempo. Case vuote, scuole abbandonate, strade deserte: uno scenario spettrale che racconta in silenzio una parte poco nota della storia sovietica.

Le origini: costruita dal Gulag

Kadykchan nacque negli anni Quaranta, durante la Seconda guerra mondiale, quando i prigionieri dei campi del Gulag furono impiegati per costruire un nuovo centro abitato dedicato all’estrazione del carbone. La posizione era strategica: le miniere avrebbero alimentato l’economia e l’apparato militare sovietico. Negli anni successivi, la città crebbe fino ad avere scuole, cinema, ospedali, una vita comunitaria regolare, pur in condizioni climatiche estreme.

Il declino e l’incidente del 1996

Il crollo dell’Unione Sovietica segnò l’inizio del declino. La miniera non era più redditizia, i fondi statali diminuirono e la popolazione iniziò a emigrare. Il colpo di grazia arrivò nel 1996, quando un’esplosione in una galleria sotterranea uccise sei minatori. Le autorità decisero allora di chiudere definitivamente il complesso e avviarono il trasferimento degli abitanti in altre città della regione.

L’abbandono e lo spopolamento

Negli anni Duemila, Kadykchan rimase popolata solo da poche decine di persone che si rifiutavano di lasciare le proprie case. Nel 2010 la città venne dichiarata ufficialmente spopolata: l’elettricità era stata tagliata, i servizi pubblici non esistevano più e gli edifici iniziavano a crollare sotto il peso della neve e del tempo.

Un luogo fermo nel tempo

Oggi Kadykchan è considerata una delle più note città fantasma della Russia. Passeggiando tra i palazzi deserti si possono ancora trovare mobili, libri, automobili arrugginite e giocattoli: testimonianze di una vita interrotta all’improvviso. Gli edifici, ormai pericolanti, si ergono come sentinelle silenziose tra le colline innevate della Kolyma.

Una meta per viaggiatori estremi

Nonostante la sua inaccessibilità – le strade sono dissestate e d’inverno diventano quasi impraticabili – Kadykchan attira di tanto in tanto esploratori urbani, fotografi e curiosi, affascinati dall’atmosfera surreale e dal fascino malinconico di una città congelata nella storia.