Notizie
Kadykchan, la città fantasma della Kolyma
Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria
Henrietta Bamberger – Seconda parte
Attuazione delle sentenze della CEDU: le ultime decisioni del Comitato dei Ministri
Armenia: progressi nella sensibilizzazione, ma le lingue delle minoranze devono essere insegnate più ampiamente, afferma il Comitato del Consiglio d’Europa
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica
Amore online tra rischi e truffe: cosa rivela il nuovo report Norton
I Fantastici 4 – Gli inizi, la recensione
L’Eternauta
“La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver
PACI CONTEMPORARY GALLERY | BERT STERN – Original Mad Man | Dal 25 ottobre 2025, Brescia
Arezzo capitale dell’arte e della creatività: arriva il “Pensarti Festival”
4 MEDAGLIE PER GLI AZZURRINI IN COPPA EUROPA LEAD GIOVANILE
PRIMAVERA di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino in anteprima mondiale al Toronto Film Festival – in sala il 25 dicembre
Kenny Barron Trio
La libreria dei delitti di Jennifer Gladwell
Stato-mafia: la guerra dei trent’anni di Heiner Koenig
Giostra della Quintana
Ven. Set 19th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Luoghi Misteriosi

Kadykchan, la città fantasma della Kolyma

di Miguel Raimon

Nascosta tra le montagne e le steppe gelide della regione di Magadan, nella Siberia orientale, si trova Kadykchan, un insediamento minerario che oggi appare come una città sospesa nel tempo. Case vuote, scuole abbandonate, strade deserte: uno scenario spettrale che racconta in silenzio una parte poco nota della storia sovietica.

Le origini: costruita dal Gulag

Kadykchan nacque negli anni Quaranta, durante la Seconda guerra mondiale, quando i prigionieri dei campi del Gulag furono impiegati per costruire un nuovo centro abitato dedicato all’estrazione del carbone. La posizione era strategica: le miniere avrebbero alimentato l’economia e l’apparato militare sovietico. Negli anni successivi, la città crebbe fino ad avere scuole, cinema, ospedali, una vita comunitaria regolare, pur in condizioni climatiche estreme.

Il declino e l’incidente del 1996

Il crollo dell’Unione Sovietica segnò l’inizio del declino. La miniera non era più redditizia, i fondi statali diminuirono e la popolazione iniziò a emigrare. Il colpo di grazia arrivò nel 1996, quando un’esplosione in una galleria sotterranea uccise sei minatori. Le autorità decisero allora di chiudere definitivamente il complesso e avviarono il trasferimento degli abitanti in altre città della regione.

L’abbandono e lo spopolamento

Negli anni Duemila, Kadykchan rimase popolata solo da poche decine di persone che si rifiutavano di lasciare le proprie case. Nel 2010 la città venne dichiarata ufficialmente spopolata: l’elettricità era stata tagliata, i servizi pubblici non esistevano più e gli edifici iniziavano a crollare sotto il peso della neve e del tempo.

Un luogo fermo nel tempo

Oggi Kadykchan è considerata una delle più note città fantasma della Russia. Passeggiando tra i palazzi deserti si possono ancora trovare mobili, libri, automobili arrugginite e giocattoli: testimonianze di una vita interrotta all’improvviso. Gli edifici, ormai pericolanti, si ergono come sentinelle silenziose tra le colline innevate della Kolyma.

Una meta per viaggiatori estremi

Nonostante la sua inaccessibilità – le strade sono dissestate e d’inverno diventano quasi impraticabili – Kadykchan attira di tanto in tanto esploratori urbani, fotografi e curiosi, affascinati dall’atmosfera surreale e dal fascino malinconico di una città congelata nella storia.

di Miguel Raimon

Related Post

Luoghi Misteriosi Other Side of Cruelty

Il mistero di Valbruna, l’Atlantide dell’Adriatico

Redazione Set 21, 2017
Luoghi Misteriosi Other Side of Cruelty

L’Aventino, nave dei Templari

Gianni Leone, fondatore Ago 19, 2017
Luoghi Misteriosi Other Side of Cruelty

Il bestiario misterioso e l’asino musicante

Gianni Leone, fondatore Ago 11, 2017

Ti sei perso

Luoghi Misteriosi

Kadykchan, la città fantasma della Kolyma

Attualità

Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria

Henrietta Bamberger

Henrietta Bamberger – Seconda parte

Attualità

Attuazione delle sentenze della CEDU: le ultime decisioni del Comitato dei Ministri