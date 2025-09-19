Notizie
Come combattere la noia e ritrovare energia

di Ireneo Zelbo

A volte la vita non va come ci aspettavamo e la noia ci trascina verso pensieri negativi. Questo stato, se prolungato, può persino aprire la porta alla depressione. Ma esiste un rimedio semplice: fare qualcosa per se stessi.

Un hobby o un’attività piacevole non solo tiene occupata la mente, ma aiuta anche ad aumentare l’autostima e a spezzare la monotonia. Che sia iscriversi in palestra, ballare, dipingere, imparare una lingua o coltivare una nuova passione, l’importante è trovare ciò che ci fa stare bene.

Uscire dal “buio della stanza” significa anche incontrare nuove persone, condividere momenti e migliorare la qualità della vita. Non possiamo aspettare che altri cambino il nostro destino: tocca a noi agire, oggi, con piccoli passi.

Ricorda: non è l’età a dirci quanto siamo vivi, ma ciò che facciamo ogni giorno. Quindi alzati, muoviti, sorridi, vivi la tua vita senza rimandare.

