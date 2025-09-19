Notizie
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Come combattere la noia e ritrovare energia
Kadykchan, la città fantasma della Kolyma
Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria
Henrietta Bamberger – Seconda parte
Attuazione delle sentenze della CEDU: le ultime decisioni del Comitato dei Ministri
Armenia: progressi nella sensibilizzazione, ma le lingue delle minoranze devono essere insegnate più ampiamente, afferma il Comitato del Consiglio d’Europa
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica
Amore online tra rischi e truffe: cosa rivela il nuovo report Norton
I Fantastici 4 – Gli inizi, la recensione
L’Eternauta
“La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver
PACI CONTEMPORARY GALLERY | BERT STERN – Original Mad Man | Dal 25 ottobre 2025, Brescia
Arezzo capitale dell’arte e della creatività: arriva il “Pensarti Festival”
4 MEDAGLIE PER GLI AZZURRINI IN COPPA EUROPA LEAD GIOVANILE
PRIMAVERA di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino in anteprima mondiale al Toronto Film Festival – in sala il 25 dicembre
Kenny Barron Trio
Ven. Set 19th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Pensieri e Consigli Sparsi

Perché giochiamo ai videogiochi?

di Ireneo Zelbo

Chi ama i videogiochi sa che c’è qualcosa di speciale che lo distingue da chi non gioca. È difficile da spiegare, ma chi ha un controller in mano lo percepisce chiaramente: il gioco non è solo intrattenimento, è una parte della nostra identità.

Ogni gamer ha motivazioni diverse, ma due delle più comuni sono la sfida e la competizione.

La sfida: superare i propri limiti

Molti videogiocatori amano i titoli che mettono alla prova abilità precise:

  • negli sparatutto servono riflessi pronti e sangue freddo;

  • nei puzzle di parole conta il vocabolario e la creatività;

  • nelle simulazioni sportive entrano in gioco sia la strategia che la tecnica.

Quello che li accomuna è la voglia di migliorarsi. Non si tratta solo di vincere, ma di crescere, diventare più bravi partita dopo partita.

La competizione: dimostrare chi è il migliore

Per altri giocatori la motivazione principale è competere. L’adrenalina di affrontare avversari reali e uscire vincitori è impagabile.

La competizione può essere positiva – come una partita equilibrata che finisce con una stretta di mano virtuale – ma anche tossica, quando prevale il “vincere a tutti i costi”. In ogni caso, rimane uno stimolo potente che rende i giochi multiplayer così coinvolgenti.

Un’esperienza che va oltre lo schermo

Che si tratti di sfida personale o di competizione con altri, i videogiochi ci spingono a fare di più:

  • ci insegnano a gestire la pressione,

  • a collaborare (quando il gioco lo richiede),

  • e a celebrare i nostri progressi.

In fondo, il bello del gaming non è solo giocare, ma sentirsi parte di una comunità che condivide passioni, emozioni e storie digitali.

Conclusione
Giochiamo per sfidarci, per competere, per divertirci. Ma soprattutto, giochiamo perché i videogiochi hanno la capacità unica di trasformare il tempo libero in un viaggio fatto di crescita, emozioni e connessioni umane.

di Ireneo Zelbo

Related Post

Pensieri e Consigli Sparsi

7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita

Ireneo Zelbo Set 19, 2025
Pensieri e Consigli Sparsi

Come combattere la noia e ritrovare energia

Ireneo Zelbo Set 19, 2025

Ti sei perso

Pensieri e Consigli Sparsi

Perché giochiamo ai videogiochi?

Pensieri e Consigli Sparsi

7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita

Pensieri e Consigli Sparsi

Come combattere la noia e ritrovare energia

Luoghi Misteriosi

Kadykchan, la città fantasma della Kolyma