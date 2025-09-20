Notizie
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN

di Nicola Samperio

La street art arriva al LUMEN – Laboratorio Urbano Mensola (via del Guarlone 25) con LUMEN URBAN POSTCARDS G0095, il primo murale di Giulio Vesprini a Firenze. L’opera è stata realizzata con la curatela di Street Levels Gallery e grazie al contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze, durante la settima edizione di Copula Mundi 2025, festival che esplora nuove visioni artistiche e culturali.

Un’opera tra astrazione e natura

Il titolo del murale, G0095, indica la novantacinquesima parete firmata da Vesprini in spazi pubblici: un tassello di un percorso artistico che intreccia paesaggio e città. L’artista marchigiano, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua capacità di lavorare su larga scala mantenendo coerenza e proporzioni, ha ridisegnato la facciata d’ingresso di LUMEN con il suo stile inconfondibile.

L’intervento si muove su due registri espressivi che da anni caratterizzano la sua ricerca:

  • astrazione geometrica, con campiture nette e segni grafici che riflettono la sua formazione da architetto e designer;

  • organicità pittorica, con pennellate libere che evocano elementi botanici e richiami alla natura circostante.

Una cartolina urbana per la comunità

Il murale non è soltanto un colpo d’occhio, ma anche un gesto sociale e civico: una parete segnata dal tempo è stata trasformata in una “cartolina urbana”, capace di raccontare l’identità del LUMEN e di dialogare con chi attraversa questo spazio.

Particolare attenzione è stata data anche alla memoria del luogo: Vesprini ha scelto di preservare l’edicola votiva con una madonnina già presente sul muro, restituendola al quartiere e integrandola nel nuovo contesto. Un incontro tra arte contemporanea e tradizione popolare, che rafforza il legame con la comunità.

Arte urbana e rigenerazione

Con LUMEN URBAN POSTCARDS G0095, la street art diventa strumento di rigenerazione urbana: non solo abbellimento estetico, ma anche valorizzazione del territorio e delle sue storie. Il LUMEN si conferma così come uno dei progetti culturali più significativi della Firenze contemporanea, dove arte, sperimentazione e comunità si intrecciano per costruire nuovi immaginari condivisi.

di Nicola Samperio

