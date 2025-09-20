Notizie
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città

di Nicola Samperio

La città di Manfredonia ha deciso di scommettere sull’arte urbana come strumento di trasformazione e rinascita. Con voto unanime, la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la realizzazione di opere di Street Art e Arte Urbana, un provvedimento che segna un passo importante nella strategia di rigenerazione avviata dall’amministrazione del sindaco Domenico La Marca.

Street art come rigenerazione culturale

L’obiettivo non è soltanto estetico: l’idea alla base della delibera è che la rigenerazione urbana non si limiti a interventi edilizi, ma diventi un processo partecipato, capace di restituire nuova vita a spazi abbandonati o degradati. Murales, installazioni e altre forme di espressione creativa possono così trasformare luoghi anonimi in punti di riferimento per la comunità, migliorando la qualità dello spazio pubblico e rafforzando i legami sociali.

Un progetto condiviso

Il documento programmatico, presentato dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana Giovanni Mansueto, definisce obiettivi, limiti e modalità operative degli interventi. “Vogliamo dare ai giovani e agli artisti spazi legali e condivisi in cui esprimere creatività e talento”, ha dichiarato Mansueto, evidenziando il valore inclusivo e comunitario del progetto.

Esperienze e prospettive

Le esperienze maturate in Italia e all’estero dimostrano come la street art possa incidere positivamente anche sull’economia locale, attrarre turismo culturale e generare nuove opportunità. In questo senso, l’iniziativa di Manfredonia si inserisce in un panorama più ampio di città che scelgono l’arte come motore di rigenerazione e innovazione urbana.

Con queste linee guida, Manfredonia apre le porte a un futuro in cui i muri non saranno più solo superfici anonime, ma tele collettive capaci di raccontare identità, creatività e cambiamento.

