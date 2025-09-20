Notizie
Pensieri e Consigli Sparsi

Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita

di Ireneo Zelbo

Non esiste un solo tipo di felicità. C’è una felicità che nasce da circostanze favorevoli: buoni risultati, fortuna, armonia nelle relazioni. Ed esiste una felicità più profonda, quella del saggio, che non dipende dalle condizioni esterne ma dalla capacità di vivere in pace con se stessi, con la propria coscienza e con la vita così com’è.

Questa forma di gioia interiore può convivere con la sfortuna: è una serenità che riempie la mente più che il cuore, un equilibrio che nasce dall’accettazione dei propri limiti e dalla volontà di migliorarsi.

Il saggio sa che la sua visione è imperfetta e rivedibile. Coltiva umiltà, compassione e ironia, si prende in giro e si perdona, ma non smette mai di cercare di crescere. La sua felicità non è fatta di compiacimento, ma di una sottile miscela tra accettazione e impegno costante.

Questa forma di felicità, pur preziosa, lascia spazio a un desiderio più grande: quello della pienezza totale, quando gli sforzi e i risultati coincidono e la gioia riempie sia la mente che il cuore. È un dono raro, fragile e consapevole della precarietà della vita, dove sofferenza e morte sono inevitabili.

Alcuni cercano di rendere la felicità infinita attraverso la fede in una vita ultraterrena. Altri, invece, scelgono la via della ragione, accettando che il senso non stia in un paradiso futuro, ma nel viaggio stesso, con le sue difficoltà, sorprese e soddisfazioni.

In questa prospettiva, il fine della vita non è altro che vivere pienamente: amare, costruire, condividere. La felicità, pur nei suoi limiti, diventa possibile se ci impegniamo in questo compito tanto difficile quanto nobile.

Accettare i limiti della felicità non significa rassegnarsi, ma riconoscere che la vita stessa esiste grazie a una tensione costante tra desideri e soddisfazioni. Se tutti i desideri fossero appagati in modo assoluto, la vita perderebbe il suo dinamismo, riducendosi a immobilità. E l’immobilità, in fondo, non è altro che morte.

La felicità non è uno stato eterno né perfetto. È un equilibrio fragile tra lotta e accettazione, tra gioie piene e serenità silenziose. Non è nell’illusione di una perfezione infinita, ma nella dignità del vivere e dell’amare, nel coraggio di affrontare limiti e imperfezioni.

