Notizie
Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative
Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici
La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia
MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena
Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita
Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN
“Incredible India”: il fascino unico del Pushkar Camel Festival
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Come combattere la noia e ritrovare energia
Kadykchan, la città fantasma della Kolyma
Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria
Henrietta Bamberger – Seconda parte
Attuazione delle sentenze della CEDU: le ultime decisioni del Comitato dei Ministri
Armenia: progressi nella sensibilizzazione, ma le lingue delle minoranze devono essere insegnate più ampiamente, afferma il Comitato del Consiglio d’Europa
Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica
Sab. Set 20th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

L'Alchimista News

MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena

di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Formazione digitale e valorizzazione del territorio: nuove opportunità per i giovani e per la comunità di Alfedena.

MondoRaro.org, storico progetto editoriale nato nel 2008, trova oggi una nuova casa nella comunità di Alfedena. Grazie a nuovi investimenti, all’impegno dell’associazione culturale L’ALCHIMISTA e all’ingresso di nuovi collaboratori, il progetto si rinnova con obiettivi ancora più ambiziosi.

Il nuovo percorso non sarà soltanto editoriale, ma anche formativo: entro l’inizio del 2026 saranno attivate ad Alfedena due postazioni informatiche, attrezzate con PC, a disposizione di ragazze e ragazzi che desiderano apprendere competenze digitali.

In particolare, verranno organizzati corsi gratuiti dedicati all’uso di WordPress ai fini della pubblicazione di articoli, offrendo ai giovani partecipanti strumenti pratici per sviluppare autonomia e creatività nel mondo digitale.

A partire da questo mese, inoltre, la sezione del portale dedicata ad Alfedena sarà maggiormente curata, per dare risalto alla vita e alle iniziative della piccola comunità, valorizzandone l’identità e le energie culturali.

Con questa iniziativa, MondoRaro.org e L’ALCHIMISTA intendono creare un punto di riferimento culturale e tecnologico per le nuove generazioni, promuovendo inclusione, formazione e nuove opportunità per il territorio.

di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Related Post

L'Alchimista News

Silent Reading Party

Redazione Lug 21, 2025
Alfedena News L'Alchimista News

Pop Art Exhibition – Alfedena Notti D’Arte 2024

Redazione Giu 28, 2024
Alfedena News L'Alchimista News Mostre

G.Karloff: “Le Principesse Disney”, mostra pop-art a cura de L’ALCHIMISTA dal 15/03 al 30/04 – Alfedena (AQ)

Redazione Cultura Mar 9, 2024

Ti sei perso

Ambiente e Tutela Animali

Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative

Ambiente e Tutela Animali

Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici

Recensioni

La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia

L'Alchimista News

MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena