MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena

Formazione digitale e valorizzazione del territorio: nuove opportunità per i giovani e per la comunità di Alfedena.

MondoRaro.org, storico progetto editoriale nato nel 2008, trova oggi una nuova casa nella comunità di Alfedena. Grazie a nuovi investimenti, all’impegno dell’associazione culturale L’ALCHIMISTA e all’ingresso di nuovi collaboratori, il progetto si rinnova con obiettivi ancora più ambiziosi.

Il nuovo percorso non sarà soltanto editoriale, ma anche formativo: entro l’inizio del 2026 saranno attivate ad Alfedena due postazioni informatiche, attrezzate con PC, a disposizione di ragazze e ragazzi che desiderano apprendere competenze digitali.

In particolare, verranno organizzati corsi gratuiti dedicati all’uso di WordPress ai fini della pubblicazione di articoli, offrendo ai giovani partecipanti strumenti pratici per sviluppare autonomia e creatività nel mondo digitale.

A partire da questo mese, inoltre, la sezione del portale dedicata ad Alfedena sarà maggiormente curata, per dare risalto alla vita e alle iniziative della piccola comunità, valorizzandone l’identità e le energie culturali.

Con questa iniziativa, MondoRaro.org e L’ALCHIMISTA intendono creare un punto di riferimento culturale e tecnologico per le nuove generazioni, promuovendo inclusione, formazione e nuove opportunità per il territorio.