La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia

Nel 1939, Alex Steinweiss, assunto come primo art director della Columbia Records, ebbe un’idea che avrebbe cambiato per sempre la musica e la cultura pop: dare nuova vita ai dischi in vinile con copertine illustrate. Prima del suo intervento, i vinili erano custoditi in anonime buste marroni, senza alcun valore estetico. Da allora, la copertina di un disco non è più stata solo un involucro, ma un vero e proprio pezzo d’arte.

Per i collezionisti, infatti, l’artwork di un album può essere prezioso quanto – se non più – del vinile stesso. Un esempio celebre è la copertina dei Beatles per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: innovativa, con inserti ritagliabili e testi inclusi. Oggi, il valore di una copia dipende non solo dalle condizioni del disco, ma anche dalla presenza e dall’integrità di questi elementi extra.

Nel corso dei decenni, molte copertine hanno fatto discutere e sono diventate oggetti da collezione. Celebre è il caso di Yesterday… and Today (1966) dei Beatles, soprannominato “butcher cover”: i Fab Four immortalati in camici da macellaio, circondati da carne e bambole fatte a pezzi. L’immagine shock portò la Capitol Records a ritirare in fretta l’album e a sostituire la copertina. Molte copie, però, furono semplicemente “coperte” con una nuova immagine incollata sopra la vecchia: oggi esistono tre versioni differenti del disco, tutte ricercatissime e dal valore di migliaia di dollari.

Le copertine hanno avuto un impatto enorme nella cultura visiva, tanto da ispirare interi siti web dedicati a raccogliere le più iconiche. Tra i classici degli anni Settanta troviamo Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Hotel California degli Eagles, Sticky Fingers dei Rolling Stones e Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols. Ognuna di queste immagini non è solo decorazione, ma un’estensione del messaggio musicale della band.

Con l’arrivo del CD e, successivamente, dello streaming, questa forma d’arte ha perso parte del suo fascino. Le copertine ridotte in formato miniatura non riescono a trasmettere la stessa forza visiva del vinile. Eppure, per milioni di appassionati e collezionisti, l’album cover art resta un tesoro culturale insostituibile: un connubio di musica, design e identità artistica.

In fondo, aveva ragione Steinweiss: una copertina può trasformare un disco in un’icona, capace di raccontare una storia ancora prima che l’ago del giradischi tocchi il vinile.