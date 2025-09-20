Notizie
Viaggiando

Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere

di Ireneo Zelbo

Le stradine acciottolate e tortuose accompagnano i visitatori nel pittoresco villaggio di Zermatt. Antichi chalet in legno, solidi e calorosi, si affacciano sulle vie pedonali di questo borgo medievale senza auto, dove l’aria fresca e pulita di montagna regala una sensazione unica di benessere. Eppure, per quanto affascinante sia il villaggio, lo sguardo corre inevitabilmente verso l’alto: al maestoso Cervino, che svetta a 4.478 metri.

Zermatt non è solo il Cervino: ben 29 cime superano i 4.000 metri, circondando questo paradiso alpino. Il Matterhorn Ski Paradise unisce tre aree – Sunnegga-Rothorn, Gornergrat e Klein Matterhorn – per un totale di 250 chilometri di piste. Le discese soddisfano sciatori di ogni livello: 22% principianti, 50% intermedi e 28% esperti. Per i più avventurosi ci sono il fuoripista e persino esperienze di heli-skiing.

Gli snowboarder trovano a Zermatt un’accoglienza speciale, con due snowpark, half-pipe e scuole dedicate come la Swiss Ski & Snowboard School. Per chi preferisce attività più tranquille, ci sono 30 chilometri di sentieri escursionistici e percorsi per ciaspole che regalano viste mozzafiato sulle Alpi e chalet di montagna in cui fermarsi a scaldarsi.

Oltre allo sci, Zermatt offre una gamma incredibile di attività: slittino, pattinaggio su ghiaccio, arrampicata su cascate congelate e persino escursioni guidate. Da non perdere la Grotta del Ghiacciaio, il museo di ghiaccio più alto al mondo, e la salita in funivia sul Klein Matterhorn per scoprire caverne glaciali uniche. Con Air Zermatt si può sorvolare in elicottero il Cervino e le altre vette circostanti.

Gli amanti della cultura apprezzeranno il Museo Alpino, che racconta la storia dell’alpinismo e dello sci nella regione. Gli appassionati di shopping troveranno oltre 300 negozi: dai tipici souvenir come i coltellini svizzeri agli orologi di lusso, fino a moda e gioielli esclusivi. E per chi preferisce il divertimento notturno, ci sono bar, locali con musica jazz o disco, e persino un casinò.

La gastronomia a Zermatt è un capitolo a parte. Con più di 100 ristoranti, il villaggio soddisfa tutti i gusti: dalla tradizionale raclette al fondue, fino a cucine internazionali come quella italiana, giapponese e cinese. Sulla Bahnhofstrasse, la via principale, si alternano locali eleganti e trattorie caratteristiche. In quota, 38 ristoranti di montagna offrono panorami spettacolari da gustare insieme ai piatti tipici.

Con i suoi paesaggi da cartolina, le infinite possibilità di sport e intrattenimento e la calda atmosfera dei suoi chalet, Zermatt è il luogo perfetto per una vacanza invernale indimenticabile. Che sia per un’emozionante discesa, una cena romantica o un semplice momento di relax davanti al Cervino, questa perla delle Alpi svizzere è una meta da sogno da vivere almeno una volta nella vita.

di Ireneo Zelbo

