Notizie
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative
Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici
La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia
MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena
Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita
Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN
“Incredible India”: il fascino unico del Pushkar Camel Festival
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Come combattere la noia e ritrovare energia
Kadykchan, la città fantasma della Kolyma
Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria
Sab. Set 20th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena News

Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena

di Redazione Cultura

Con la determinazione n. 142 dell’8 settembre 2025, il Comune ha approvato l’istruttoria relativa alla domanda di assegno di maternità di base presentata dalla signora E.K. il 28 agosto 2025.

L’assegno di maternità, previsto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, è una misura assistenziale destinata alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità. È erogato dall’INPS, ma la concessione spetta ai Comuni, che verificano i requisiti della richiedente.

Cosa prevede la misura

  • L’assegno spetta a cittadine italiane, comunitarie o straniere con regolare titolo di soggiorno.

  • È necessario rispettare limiti di reddito fissati annualmente in base all’indicatore ISEE.

  • La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Per il 2025, l’importo dell’assegno è pari a 407,40 euro mensili, con un valore massimo ISEE fissato a 20.382,90 euro.

La decisione del Comune

Il responsabile del servizio amministrativo, Luigi Milano, ha accolto l’istanza dopo aver verificato che la richiedente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge. La pratica sarà ora trasmessa all’INPS tramite procedura informatizzata per l’erogazione dell’assegno.

Un sostegno concreto alle famiglie

L’assegno di maternità di base, detto anche “assegno dei Comuni”, rappresenta un aiuto concreto per le madri che non hanno copertura previdenziale o la hanno solo in misura ridotta. Oltre al supporto economico, questa misura sottolinea l’attenzione delle istituzioni locali verso le esigenze delle famiglie, soprattutto nei primi mesi di vita del bambino.

di Redazione Cultura

Related Post

Alfedena News

Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena

Redazione Cultura Set 20, 2025
Alfedena News

Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale

Redazione Cultura Set 20, 2025
Alfedena News

Orso senza collare in giro ad Alfedena: non cercate “l’incontro”, non passeggiate da soli, ma andate sempre in compagnia

Gianni Leone, fondatore Lug 16, 2024

Ti sei perso

Alfedena News

Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena

Alfedena News

Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale

Alfedena News

Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena

Viaggiando

Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere