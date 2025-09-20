Notizie
MondoRaro.org

Alfedena News

Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale

di Redazione Cultura

Il Comune di Alfedena ha ottenuto un finanziamento regionale pari a € 1.210.000,00 destinato alla rigenerazione urbana, con particolare attenzione al recupero e al riuso di immobili di proprietà pubblica o da destinare a usi collettivi.

L’intervento riguarderà la riqualificazione del Palazzo De Amicis, edificio di grande rilevanza storica e architettonica situato nel cuore del centro storico. Per lungo tempo, a causa dell’entità delle risorse necessarie, il palazzo è rimasto in una condizione di abbandono che non rispecchiava il suo valore simbolico e culturale.

Grazie a questo finanziamento sarà possibile avviare un percorso di recupero architettonico e funzionale, restituendo l’edificio alla comunità con nuove funzioni sociali, culturali e potenzialmente produttive. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un luogo vivo e fruibile, capace di contribuire alla valorizzazione e alla rivitalizzazione del centro storico.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Regione Abruzzo per aver sostenuto il progetto e riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, non solo sul piano architettonico ma anche per le sue ricadute sociali e culturali. Un sentito ringraziamento va inoltre agli uffici comunali, ai tecnici e a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione di una proposta progettuale solida e sostenibile.

Questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di rigenerazione urbana di Alfedena, un investimento nel patrimonio storico e culturale che si traduce in nuove opportunità per la comunità e per il futuro del territorio.

