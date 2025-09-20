Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena

Il Comune di Alfedena ha confermato anche per quest’anno l’impegno a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
La decisione, formalizzata con apposito atto amministrativo, rientra nelle misure previste nel bilancio comunale e risponde a un preciso obbligo normativo volto a sostenere le famiglie e a favorire il diritto allo studio.
La fornitura è stata affidata a una cartolibreria locale, a seguito della presentazione di regolare preventivo e della verifica della documentazione amministrativa e contributiva prevista dalla legge. L’acquisto riguarda tutti i libri necessari per l’anno scolastico in corso.
La spesa sarà liquidata all’esercente incaricato al momento della consegna del materiale e dopo i controlli di regolarità.
Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale rinnova l’attenzione verso le esigenze delle famiglie e ribadisce l’importanza di investire nell’istruzione come valore fondamentale per la crescita della comunità.