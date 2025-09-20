Notizie
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative
Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici
La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia
MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena
Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita
Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN
“Incredible India”: il fascino unico del Pushkar Camel Festival
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Come combattere la noia e ritrovare energia
Kadykchan, la città fantasma della Kolyma
Criminalità transnazionale: i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa rafforzano la cooperazione giudiziaria
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena

di Redazione Cultura

Il Comune di Alfedena ha confermato anche per quest’anno l’impegno a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

La decisione, formalizzata con apposito atto amministrativo, rientra nelle misure previste nel bilancio comunale e risponde a un preciso obbligo normativo volto a sostenere le famiglie e a favorire il diritto allo studio.

La fornitura è stata affidata a una cartolibreria locale, a seguito della presentazione di regolare preventivo e della verifica della documentazione amministrativa e contributiva prevista dalla legge. L’acquisto riguarda tutti i libri necessari per l’anno scolastico in corso.

La spesa sarà liquidata all’esercente incaricato al momento della consegna del materiale e dopo i controlli di regolarità.

Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale rinnova l’attenzione verso le esigenze delle famiglie e ribadisce l’importanza di investire nell’istruzione come valore fondamentale per la crescita della comunità.

