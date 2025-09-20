Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

A distanza di oltre vent’anni, la voce di Bianca d’Aponte torna finalmente a vivere in un album. Venerdì 24 ottobre uscirà infatti “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro Dischi/Ird), il primo lavoro discografico che raccoglie i brani della giovane cantautrice prematuramente scomparsa nel 2003, a soli 23 anni, mentre stava preparando il suo disco d’esordio.

Il progetto sarà anticipato dal singolo “Clessidra”, disponibile dal 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

Un album che restituisce una voce preziosa

La raccolta contiene dieci canzoni di Bianca, la cui voce è stata restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi, con la supervisione di Foffo Bianchi. I brani sono stati poi rivisitati da un gruppo di artisti che hanno condiviso negli anni lo spirito del Premio Bianca d’Aponte, contribuendo a ridare nuova linfa alle sue composizioni.

L’“Ensemble per Bianca” è composto da un nutrito gruppo di musicisti e autori: Giuseppe Gioni Barbera, Andrea Beninati, Bungaro, Max Calò, Mimì Ciaramella, Alessandro Crescenzo, Cristina Donà, Biagio Felaco, Saverio Lanza, Fausto Mesolella, Mauro Palmas, Marcello Peghin, Giulio Proietti, Raffaele Quarta, Sandro “Raff” Rosati, Ferruccio Spinetti e Cristiana Verardo.

La masterizzazione finale è stata affidata a Alessandro Guasconi presso il Virus Studio.

Un progetto collettivo

L’album nasce grazie al contributo di NUOVOIMAIE ed è stato ideato dal collettivo “Noi siamo un arcipelago”, formato da Elisabetta Malantrucco, Mauro De Cillis, Enrico Deregibus, Duccio Pasqua, Ferruccio Spinetti, Cristiana Verardo e dal Premio Bianca d’Aponte stesso.

Un legame con il Premio Bianca d’Aponte

Il disco vedrà la luce proprio nei giorni in cui, ad Aversa, si terrà la nuova edizione del Premio Bianca d’Aponte, in programma il 24 e 25 ottobre. Un’occasione che rinnova il ricordo della cantautrice e sottolinea il valore del suo lascito artistico, oggi più che mai vivo grazie a questa produzione.