Notizie
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative
Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici
La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia
MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena
Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita
Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN
“Incredible India”: il fascino unico del Pushkar Camel Festival
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Sab. Set 20th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Made In Italy

Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

di Redazione Indie Urban Music

A distanza di oltre vent’anni, la voce di Bianca d’Aponte torna finalmente a vivere in un album. Venerdì 24 ottobre uscirà infatti “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro Dischi/Ird), il primo lavoro discografico che raccoglie i brani della giovane cantautrice prematuramente scomparsa nel 2003, a soli 23 anni, mentre stava preparando il suo disco d’esordio.

Il progetto sarà anticipato dal singolo “Clessidra”, disponibile dal 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

Un album che restituisce una voce preziosa

La raccolta contiene dieci canzoni di Bianca, la cui voce è stata restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi, con la supervisione di Foffo Bianchi. I brani sono stati poi rivisitati da un gruppo di artisti che hanno condiviso negli anni lo spirito del Premio Bianca d’Aponte, contribuendo a ridare nuova linfa alle sue composizioni.

L’“Ensemble per Bianca” è composto da un nutrito gruppo di musicisti e autori: Giuseppe Gioni Barbera, Andrea Beninati, Bungaro, Max Calò, Mimì Ciaramella, Alessandro Crescenzo, Cristina Donà, Biagio Felaco, Saverio Lanza, Fausto Mesolella, Mauro Palmas, Marcello Peghin, Giulio Proietti, Raffaele Quarta, Sandro “Raff” Rosati, Ferruccio Spinetti e Cristiana Verardo.

La masterizzazione finale è stata affidata a Alessandro Guasconi presso il Virus Studio.

Un progetto collettivo

L’album nasce grazie al contributo di NUOVOIMAIE ed è stato ideato dal collettivo “Noi siamo un arcipelago”, formato da Elisabetta Malantrucco, Mauro De Cillis, Enrico Deregibus, Duccio Pasqua, Ferruccio Spinetti, Cristiana Verardo e dal Premio Bianca d’Aponte stesso.

Un legame con il Premio Bianca d’Aponte

Il disco vedrà la luce proprio nei giorni in cui, ad Aversa, si terrà la nuova edizione del Premio Bianca d’Aponte, in programma il 24 e 25 ottobre. Un’occasione che rinnova il ricordo della cantautrice e sottolinea il valore del suo lascito artistico, oggi più che mai vivo grazie a questa produzione.

di Redazione Indie Urban Music

Related Post

Made In Italy

Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

Redazione Indie Urban Music Set 20, 2025
Made In Italy

Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica

Redazione Indie Urban Music Set 19, 2025
Made In Italy

Summer Night dal 11/07/2025 al 25/07/2025

Redazione Cultura Lug 21, 2025

Ti sei perso

Made In Italy

Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

Made In Italy

Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

Recensioni Società e Varie

Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità

Alfedena News

Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena