Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

Dalla fusione di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee nasce Lotusmaze, duo bolognese di musica sperimentale ed etnica che si muove tra radici folk e suggestioni mistiche. Il progetto, formato da Luca Bovarini (multi-strumentista e produttore) e da un ensemble di strumenti che spaziano dal sitar all’arpa celtica, dall’oud alla baglama e al cura saz, si propone di creare paesaggi sonori introspettivi e profondamente evocativi.

Il duo ha recentemente pubblicato “ISO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, secondo capitolo di un percorso in cinque tracce che esplora i temi della trasformazione interiore.

Un ponte tra culture e spiritualità

“ISO” intreccia le atmosfere dei raga indiani, i maqam arabi e le strutture modali europee, trasformandoli in un’esperienza musicale cinematica e meditativa. Una proposta che parla agli amanti della world fusion, della musica folk sperimentale e a chi cerca suoni capaci di favorire introspezione e contemplazione.

Un viaggio musicale senza confini

Ogni composizione si presenta come un mosaico in cui strumenti antichi dialogano con sensibilità moderne, dando vita a melodie sospese tra spiritualità e ricerca artistica. Un linguaggio universale che supera le barriere geografiche, capace di unire ascoltatori provenienti da tradizioni culturali diverse.