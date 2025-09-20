Notizie
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Caccia in Italia: tra riaperture, proteste ambientaliste e nuove polemiche legislative
Felci, aloe e ficus: il “polmone verde” che migliora l’aria nelle nostre case, scuole e uffici
La magia delle copertine dei vinili: un’arte che ha fatto storia
MondoRaro.org, progetto editoriale e formativo che trova una “nuova casa” ad Alfedena
Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita
Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya
Manfredonia punta sulla Street Art: nuove linee guida per rigenerare la città
Firenze: il primo murale di Giulio Vesprini illumina LUMEN
“Incredible India”: il fascino unico del Pushkar Camel Festival
Perché giochiamo ai videogiochi?
7 Modi per Rendere il Tuo Giardino un’Opera Fiorita
Sab. Set 20th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Made In Italy

Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

di Redazione Indie Urban Music

Dalla fusione di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee nasce Lotusmaze, duo bolognese di musica sperimentale ed etnica che si muove tra radici folk e suggestioni mistiche. Il progetto, formato da Luca Bovarini (multi-strumentista e produttore) e da un ensemble di strumenti che spaziano dal sitar all’arpa celtica, dall’oud alla baglama e al cura saz, si propone di creare paesaggi sonori introspettivi e profondamente evocativi.

Il duo ha recentemente pubblicato “ISO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, secondo capitolo di un percorso in cinque tracce che esplora i temi della trasformazione interiore.

Un ponte tra culture e spiritualità

“ISO” intreccia le atmosfere dei raga indiani, i maqam arabi e le strutture modali europee, trasformandoli in un’esperienza musicale cinematica e meditativa. Una proposta che parla agli amanti della world fusion, della musica folk sperimentale e a chi cerca suoni capaci di favorire introspezione e contemplazione.

Un viaggio musicale senza confini

Ogni composizione si presenta come un mosaico in cui strumenti antichi dialogano con sensibilità moderne, dando vita a melodie sospese tra spiritualità e ricerca artistica. Un linguaggio universale che supera le barriere geografiche, capace di unire ascoltatori provenienti da tradizioni culturali diverse.

di Redazione Indie Urban Music

Related Post

Made In Italy

Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

Redazione Indie Urban Music Set 20, 2025
Made In Italy

Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica

Redazione Indie Urban Music Set 19, 2025
Made In Italy

Summer Night dal 11/07/2025 al 25/07/2025

Redazione Cultura Lug 21, 2025

Ti sei perso

Made In Italy

Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

Made In Italy

Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

Recensioni Società e Varie

Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità

Alfedena News

Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena