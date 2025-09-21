Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali

Chi siamo

MondoRaro nasce nel 2008 dalla passione per l’informazione “non di sistema” e dalla volontà di creare una vetrina per tutto ciò che ruota attorno all’arte.

Nel 2016 ci siamo evoluti e siamo entrati nell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “L’Alchimista”.

Vogliamo dare spazio, alla cultura, al sociale ed all’arte in tutte le sue forme, soprattutto agli artisti emergenti. Per proporci il tuo lavoro o un’iniziativa ed avere visibilità GRATUITAMENTE sul nostro BlogZine, puoi scriverci all’indirizzo: pubblicazioni@mondoraro.org

NON accettiamo comunicati o email di tipo commerciale.

L’Alchimista Associazione di promozione Sociale e Culturale – Via Canapina 28 – 67030 Alfedena (AQ) – C.F.: 91138170682