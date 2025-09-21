Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali

Notizie
di Redazione Cultura

Dal 22 al 28 settembre si apre una settimana ricca di appuntamenti internazionali, politici e culturali che vedono protagonista il Consiglio d’Europa, i suoi organi e le principali istituzioni partner.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Dal 22 al 26 settembre, a New York, il Segretario Generale Alain Berset parteciperà alla settimana di alto livello dell’Assemblea Generale ONU. Il focus sarà sui valori fondamentali per la pace: diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Oltre a numerosi incontri bilaterali, Berset terrà un intervento al Forum dei leader mondiali della Columbia University sul tema “L’era della sicurezza democratica”.

Altri appuntamenti della settimana

  • 23 settembre, Strasburgo – Il Vice Segretario Generale Bjørn Berge aprirà i lavori della visita di studio dei giovani difensori dei diritti umani organizzata da Human Rights House Foundation.

  • 23 settembre, Strasburgo – La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) renderà noti nove verdetti riguardanti Azerbaigian, Italia, Serbia, Turchia e Regno Unito.

  • 23-24 settembre, Monaco – Una delegazione del Congresso dei poteri locali e regionali valuterà l’attuazione della Carta europea dell’autonomia locale.

  • 24-25 settembre, Cracovia (Polonia) – In occasione della 30ª Conferenza annuale dei direttori dei servizi penitenziari e di probation, si discuterà di sanzioni penali, politiche di salute, tutela dei figli di persone detenute e gestione delle crisi.

  • 24-25 settembre, Tbilisi (Georgia) – Una missione del Congresso incontrerà autorità, ONG, media e partiti politici per rafforzare il dialogo sulle autonomie locali.

  • 25 settembre, Strasburgo – Pubblicazione del primo rapporto tematico del GREVIO sulla Serbia, con focus sui progressi nella lotta alla violenza contro le donne.

  • 25 settembre, Strasburgo – La CEDU comunicherà 51 decisioni su diversi Stati membri e non.

Giornata Europea delle Lingue

Il 26 settembre si celebra il 25º anniversario della Giornata Europea delle Lingue, con oltre 1500 eventi in tutta Europa. Lo slogan di quest’anno: “Le lingue aprono i cuori e le menti”.

Altri incontri di rilievo

  • 26 settembre, Berlino – Il Vice Segretario Generale Bjørn Berge parteciperà alla riunione del consiglio dell’Istituto europeo rom per le arti e la cultura (ERIAC).

  • 26-29 settembre, Repubblica di Moldova – Una delegazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa osserverà le elezioni legislative, insieme ad altri organismi internazionali.

di Redazione Cultura

