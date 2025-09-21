Notizie
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Dom. Set 21st, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

CineBlogNews

Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”

di Redazione Cinema

Il Tropea Film Festival 2025 si è acceso con le parole forti e senza compromessi di Abel Ferrara, Presidente di Giuria e ospite d’onore di questa edizione. Durante l’incontro con il pubblico e gli studenti, moderato dalla giornalista Cristiana Allievi, il regista newyorkese ha intrecciato riflessioni sul cinema, la politica e la responsabilità individuale, consegnando ai giovani un messaggio chiaro: il cinema è una scelta di vita.

Ferrara non ha evitato i temi più drammatici dell’attualità: «Quella che stiamo vedendo a Gaza è la terza guerra mondiale», ha dichiarato, ricordando gli orrori della Seconda guerra mondiale e mettendo in guardia dal rischio di ripetere la storia. «Allora cosa possiamo fare? Ucciderci come in Ucraina o a Gaza? No. Qui mostriamo film, celebriamo i giovani registi. Bisogna scegliere: la vita o la morte».

Il regista ha sottolineato il ruolo del cinema come strumento di verità e speranza: «Chi governa il mondo spesso sceglie la morte. I registi, invece, devono mostrare il mondo com’è e ricordare che è un posto bellissimo. Il cinema è un atto di vita».

Tra ricordi personali e riflessioni artistiche, Ferrara ha raccontato il proprio percorso, dal Bronx all’università, passando per i suoi primi esperimenti con la cinepresa fino ai film che lo hanno reso celebre. Ha poi citato Pier Paolo Pasolini come modello imprescindibile: «Pasolini amava profondamente l’Italia e ha combattuto per migliorarla. Quando vidi Il Decameron da ragazzo a New York, rimasi colpito dalla forza della gente reale del Sud Italia. Era l’Italia vera, quella che conoscevo anche nel Bronx».

Agli aspiranti registi Ferrara ha lasciato un consiglio diretto e pratico: «Gira, gira, gira. Anche con il telefono. Non ci sono scuse. Non sei mai troppo giovane. Puoi persino combattere Trump con un cellulare. Non abbiate paura né dell’intelligenza artificiale né di Putin».

Il Tropea Film Festival si conferma così un appuntamento che va oltre la semplice celebrazione del cinema emergente: diventa un luogo di confronto civile, di memoria e di visioni per il futuro. Un festival dove, attraverso le immagini, si sceglie la vita.

di Redazione Cinema

Related Post

CineBlogNews

Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema

Redazione Cinema Set 21, 2025
CineBlogNews

“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat

Redazione Set 21, 2025
CineBlogNews

“La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver

Redazione Cinema Lug 23, 2025

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

Mostre

Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama

Spettacoli&Live

Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore

Gli italioti...e altri "ioti"...

Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza