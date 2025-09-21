Notizie
Costume e Società

A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®

di Redazione Cultura

Bergamo, 19 settembre 2025 – Durante la nona edizione di Mattoncini a Bergamo (MAB), il pubblico ha potuto assistere a un’anteprima mondiale unica: presso ChorusLife, lo smart district della città, è stato infatti svelato il David di Michelangelo riprodotto in scala 1:1 con 635.000 mattoncini LEGO®.

La monumentale opera, firmata dall’artista Pierluigi Alberto Cervati, ha raggiunto i 5 metri di altezza, un peso superiore ai 600 kg e ha richiesto oltre 3.000 ore di lavoro per la sua realizzazione.

Il David in LEGO® è rimasto esposto fino al 21 settembre nella piazza del Sagittario di ChorusLife, diventando il simbolo di due giornate dedicate a gioco, creatività e rigenerazione urbana. L’ingresso libero, dalle 10 alle 19, ha permesso a famiglie, bambini e appassionati di ogni età di vivere un’esperienza che ha unito arte e intrattenimento.

Con questo evento, Bergamo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, trasformando un capolavoro del Rinascimento in un’icona contemporanea costruita… un mattoncino alla volta.

