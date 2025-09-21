Notizie
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità

Il Teatro Verde di Roma festeggia un traguardo straordinario: la 40ª edizione della Rassegna Nazionale Oltre la scena. Quattro decenni di storie, sogni e magia condivisi con bambini, ragazzi, famiglie e scuole, che hanno reso questo teatro un punto di riferimento unico nel panorama culturale italiano.

Un anniversario che parla di futuro

Dalla sua nascita, il Teatro Verde ha acceso l’immaginazione di generazioni, mantenendo intatta la sua identità e rinnovando al tempo stesso la sua offerta artistica. Oggi, come allora, il sipario si apre con lo stesso entusiasmo del primo giorno, proponendo spettacoli che intrecciano arte, educazione e senso di comunità.

In occasione dei festeggiamenti, è stato presentato anche il libro Per filo e per sogno, curato da Simona Orlando: una narrazione originale che affida a un burattino il compito di raccontare quarant’anni di storie, ricordi e trasformazioni.

Una stagione di magia

Il nuovo cartellone è ricchissimo: si parte con La libreria fantastica e si prosegue con avventure tra fiabe classiche e rivisitazioni moderne, da Pollicino pop a Il pifferaio di Hamelin, fino a Cenerentola e la scarpetta di cristallo. Non mancano le produzioni natalizie – Chi ha rapito Babbo Natale?, Il Grinch, La bottega dei giocattoli – e grandi classici come La bella e la bestia, Hansel e Gretel e Pinocchio.

Ogni spettacolo è pensato per stimolare immaginazione, emozioni e riflessioni, trasformando il palcoscenico in un luogo di scoperta e crescita condivisa.

Oltre il palco

Il Teatro Verde non è solo spettacoli. Con progetti come Teatro Verde a Motore, il Teatrino dei Burattini e attività nelle scuole, nelle piazze e nelle biblioteche, il teatro raggiunge il pubblico ovunque, portando cultura e creatività oltre le proprie mura. A questo si affiancano laboratori teatrali per bambini e ragazzi, formazione per adulti, letture e tournée in Italia e all’estero.

Una promessa che continua

Il compleanno del Teatro Verde è molto più di una ricorrenza: è la celebrazione di un patrimonio culturale vivo, che continua a trasformare e a formare nuove generazioni. Come ricorda la Compagnia: «Abbiamo attraversato il tempo tenendoci per mano. Questa è la vostra storia quanto la nostra. E il viaggio continua, a sipario aperto».

