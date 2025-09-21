Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema

Arrivato nelle sale dal 18 settembre Tutto quello che resta di te (All That’s Left of You), il nuovo film della regista Cherien Dabis, che porta sul grande schermo una storia intima e universale: quella di una famiglia palestinese che attraversa tre generazioni, mantenendo vivo il filo dell’identità in mezzo alle lacerazioni della storia.

Un racconto che parte dal 1948

Il film prende avvio da un episodio in Cisgiordania, nel 1988, quando un giovane palestinese decide di unirsi alle proteste contro i soldati israeliani. L’immagine si interrompe e lo sguardo della madre, colmo di angoscia e determinazione, si rivolge direttamente allo spettatore. Da lì si apre un viaggio nel tempo, che ripercorre la tragedia collettiva iniziata nel 1948, quando oltre 700.000 palestinesi furono costretti ad abbandonare le proprie case dalle milizie sioniste.

Una saga familiare, un popolo intero

Attraverso le vicende di tre generazioni, Tutto quello che resta di te diventa la cronaca di una lotta quotidiana per rimanere uniti, resistere e conservare la propria dignità di fronte all’occupazione e all’esilio. Non è solo un film storico, ma una riflessione profonda sul significato stesso di identità palestinese: un racconto che intreccia dolore, resilienza, memoria e amore per la propria terra.

Emozione e saggezza in immagini

Dabis riesce a trasformare la storia di una famiglia in un affresco epico che attraversa 80 anni di conflitti e speranze, con una regia capace di toccare il cuore e aprire lo sguardo del pubblico sul presente. Il risultato è un’opera intensa, che unisce emozione e consapevolezza, invitando lo spettatore a farsi testimone di una memoria collettiva ancora viva.

Tutto quello che resta di te non è soltanto un film: è un atto di resistenza culturale e politica, che ricorda come la narrazione possa restituire voce e dignità a chi è stato a lungo cancellato.