Notizie
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Dom. Set 21st, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

CineBlogNews

Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema

di Redazione Cinema

Arrivato nelle sale dal 18 settembre Tutto quello che resta di te (All That’s Left of You), il nuovo film della regista Cherien Dabis, che porta sul grande schermo una storia intima e universale: quella di una famiglia palestinese che attraversa tre generazioni, mantenendo vivo il filo dell’identità in mezzo alle lacerazioni della storia.

Un racconto che parte dal 1948

Il film prende avvio da un episodio in Cisgiordania, nel 1988, quando un giovane palestinese decide di unirsi alle proteste contro i soldati israeliani. L’immagine si interrompe e lo sguardo della madre, colmo di angoscia e determinazione, si rivolge direttamente allo spettatore. Da lì si apre un viaggio nel tempo, che ripercorre la tragedia collettiva iniziata nel 1948, quando oltre 700.000 palestinesi furono costretti ad abbandonare le proprie case dalle milizie sioniste.

Una saga familiare, un popolo intero

Attraverso le vicende di tre generazioni, Tutto quello che resta di te diventa la cronaca di una lotta quotidiana per rimanere uniti, resistere e conservare la propria dignità di fronte all’occupazione e all’esilio. Non è solo un film storico, ma una riflessione profonda sul significato stesso di identità palestinese: un racconto che intreccia dolore, resilienza, memoria e amore per la propria terra.

Emozione e saggezza in immagini

Dabis riesce a trasformare la storia di una famiglia in un affresco epico che attraversa 80 anni di conflitti e speranze, con una regia capace di toccare il cuore e aprire lo sguardo del pubblico sul presente. Il risultato è un’opera intensa, che unisce emozione e consapevolezza, invitando lo spettatore a farsi testimone di una memoria collettiva ancora viva.

Tutto quello che resta di te non è soltanto un film: è un atto di resistenza culturale e politica, che ricorda come la narrazione possa restituire voce e dignità a chi è stato a lungo cancellato.

di Redazione Cinema

Related Post

CineBlogNews

Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”

Redazione Cinema Set 21, 2025
CineBlogNews

“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat

Redazione Set 21, 2025
CineBlogNews

“La luce nella crepa”, un cortometraggio di Anselma Dell’Olio dedicato ai caregiver

Redazione Cinema Lug 23, 2025

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

Mostre

Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama

Spettacoli&Live

Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore

Gli italioti...e altri "ioti"...

Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza