Notizie
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Dom. Set 21st, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Made In Italy

Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2

di Redazione Indie Urban Music

Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce all’attesissimo ritorno di Captain Tsubasa. La cantante interpreterà la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 settembre e pronta a diventare il nuovo inno per i fan di tutte le età.

Nato dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2, il brano è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa Cristina D’Avena. Con il suo ritmo dance e un ritornello corale che entra subito in testa e con le sue sonorità moderne e trascinanti, la canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie.

«Sono davvero emozionata» – racconta Cristina D’Avena – «non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. Quando l’ho sentita per la prima volta mi è piaciuta subito: è fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola. Captain Tsubasa è una serie speciale per me: ho cantato molte sigle sul calcio, come le recenti “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio” e ai miei concerti queste sigle sono amatissime; quando partono le cantano davvero tutti, a gran voce: è un’emozione unica che spero di rivivere anche con questa nuova canzone».

Continua quindi il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena, grazie al quale rimane vivo un catalogo unico per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, da sempre un must per moltissime famiglie e che continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da tutte le generazioni.

La nuova stagione, “Captain Tsubasa 2”, debutta su Italia 2 da mercoledì 24 settembre, con una programmazione quotidiana di 3 episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), arricchita da repliche notturne e nel weekend.

Un evento televisivo che non solo rinnova la magia del manga di Yoichi Takahashi, ma che conferma l’intramontabile legame tra Cristina D’Avena e le sigle dei cartoni che hanno fatto – e continuano a fare – la storia.

di Redazione Indie Urban Music

Related Post

Made In Italy

Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione

Redazione Indie Urban Music Set 20, 2025
Made In Italy

Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”

Redazione Indie Urban Music Set 20, 2025
Made In Italy

Mareamaro, singolo tra canzone d’autore, bossa nova ed elettronica

Redazione Indie Urban Music Set 19, 2025

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

Mostre

Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama

Spettacoli&Live

Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore

Gli italioti...e altri "ioti"...

Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza