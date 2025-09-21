Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore

Dal 26 al 28 settembre 2025, il cortile del Teatro degli Angeli si trasformerà in un salotto a cielo aperto con il “Bar della Poesia”, un nuovo spazio di incontro pensato per la città e il quartiere. Tre serate all’insegna della convivialità, tra letture poetiche, spettacoli, musica pop e degustazioni di vini d’autore.

L’iniziativa segna la chiusura della rassegna estiva “Il cielo sopra Milano”, ideata da Associazione InAtto con il Teatro Oscar e il Teatro degli Angeli. Un progetto nato per portare poesia e teatro nel cuore della città, creando momenti di condivisione aperti e inclusivi.

Il programma prevede dialoghi con alcuni dei protagonisti più importanti della scena letteraria italiana, seguiti da degustazioni di vini (nell’ambito di Vini diVersi), letture di giovani autori emergenti, concerti e spettacoli teatrali ispirati a grandi testi della tradizione italiana e internazionale.

Tra gli ospiti attesi figurano Umberto Fiori, Giuseppe Conte, Alessandro Rivali e Davide Rondoni, il cantautore David Riondino, l’attore Silvio Castiglioni, insieme agli esperti di vino Mattia Asperti e Luca Sarais, proprietario della storica enoteca milanese Cantine Isola.

Un’occasione per vivere tre giorni di cultura e convivialità, dove poesia, teatro, musica e buon vino si intrecciano per regalare al pubblico un’esperienza intensa e partecipata.

Venerdì 26 settembre

18:00 dialogo con UMBERTO FIORI

19:00 Vini diVersi | degustazione con Aldo e Milena Vaira (az. vinicola G.D. VAJRA – BAROLO)

19:30 lettura di poesie a cura di Alessandra Corbetta,Massimiliano Mandorlo, Rudy Toffanetti

20:00 concerto: Andrea Ricchiuto (voce), M° Saverio Moscatiello (pianoforte) e M° Jacopo Ogliari (violino)

21:00 NON SEI MORTO, AMORE spettacolo di Davide Rondoni con Davide Rondoni e Giuditta Pasquinelli

Biglietto unico 10€

⸻

Sabato 27 settembre

18:00 dialogo con GIUSEPPE CONTE

19:00 Vini diVersi | degustazione con Mattia Asperti (wine sommelier)

19:30 lettura di poesie a cura di Giulia Asselta, Imperatrice Bruno

20:00 concerto: Punti Neri

21:00 ODISSEA di N. Kazantzakis spettacolo di e con David Riondino

Biglietto unico 10€

⸻

Domenica 28 settembre

18:00 dialogo con ALESSANDRO RIVALI

19:00 Vini diVersi | degustazione con Luca Sarais

19:30 lettura di poesie a cura di Lorenzo Babini, Davide Romagnoli

20:00 concerto: Michele del Lago e Giusi Pesenti

21:00 VIAGGIO IN ARMENIA di O. Mandelstam spettacolo di e con Silvio Castiglioni

Biglietto unico 10€