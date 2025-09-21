Notizie
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Europa: La Settimana in Arrivo, gli eventi chiave e gli appuntamenti istituzionali
Lotusmaze presenta ISO: un viaggio sonoro tra tradizioni e sperimentazione
Il 24 ottobre esce “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca”
Hip-Hop e Gangster Rap: ricostruire un’identità
Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola primaria di Alfedena
Palazzo De Amicis: ad Alfedena parte la rinascita grazie a un finanziamento regionale
Assegno di maternità: approvata un’istanza ad Alfedena
Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere
Dom. Set 21st, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Gli italioti...e altri "ioti"...

Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

di Gianni Leone, fondatore

Oggi, 21 settembre 2025, lo State Farm Stadium di Phoenix si è riempito di oltre 200.000 persone accorse per i funerali di Charlie Kirk, attivista americano e volto noto dell’estrema destra statunitense. Le immagini di uno stadio gremito, con braccialetti che recitavano “Siamo Charlie Kirk” e maxi-schermi che proiettavano le sue foto, hanno confermato quanto la sua figura, controversa e divisiva, abbia polarizzato il dibattito pubblico negli ultimi anni.

Kirk non era un semplice attivista: era il fondatore di Turning Point USA, organizzazione che ha alimentato campagne ultraconservatrici contro diritti civili, ambiente, multiculturalismo e in favore di una visione identitaria e reazionaria dell’America. Sostenitore intransigente di Donald Trump, Kirk ha fatto della provocazione e della retorica incendiaria i suoi strumenti preferiti, contribuendo a radicalizzare una generazione di giovani americani.

Ai funerali non sono mancati i toni propagandistici. Trump lo ha definito “un grande uomo” e “un eroe amato da un esercito di giovani”, mentre alcuni esponenti repubblicani lo hanno celebrato come martire politico. Al contrario, voci critiche come quella di Hillary Clinton hanno denunciato l’uso strumentale della sua morte come pretesto per attaccare gli avversari politici.

La cerimonia, con dress code “patriottico” e rigidi controlli d’accesso, ha assunto i tratti di una manifestazione ideologica più che di un momento di raccoglimento. La moglie Erika, parlando di “piano di Dio”, ha rafforzato la dimensione quasi messianica attribuita al marito, trasformandolo in simbolo di una lotta che si presenta come religiosa e nazionale.

Il successo di partecipazione, con file interminabili già dalle prime ore del mattino, mostra quanto la figura di Kirk continui a esercitare fascino tra le destre radicali americane. Ma solleva anche un interrogativo: fino a che punto la retorica dell’odio e della divisione, di cui Kirk è stato protagonista, continuerà a influenzare la politica statunitense?

Più che un funerale, quello di Phoenix è stato di fatto, un raduno politico che ha celebrato non solo l’uomo, ma l’ideologia estrema che rappresentava. Un monito inquietante su quanto l’estremismo di destra sia ormai radicato e pronto a trasformare ogni evento in strumento di propaganda.

di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Related Post

Gli italioti...e altri "ioti"...

Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza

Gianni Leone, fondatore Set 21, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Trump “il bullismo” a stelle e strice… Zelens’kyj messo all’angolo dalla “gang” del dio dollaro…

Gianni Leone, fondatore Mar 3, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

E’ veramente colpa della tiktoker Rita De Crescenzo, quello che è successo a Roccaraso il 26 gennaio?

Gianni Leone, fondatore Gen 30, 2025

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

Mostre

Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama

Spettacoli&Live

Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore

Gli italioti...e altri "ioti"...

Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza