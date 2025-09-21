Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda

Oggi, 21 settembre 2025, lo State Farm Stadium di Phoenix si è riempito di oltre 200.000 persone accorse per i funerali di Charlie Kirk, attivista americano e volto noto dell’estrema destra statunitense. Le immagini di uno stadio gremito, con braccialetti che recitavano “Siamo Charlie Kirk” e maxi-schermi che proiettavano le sue foto, hanno confermato quanto la sua figura, controversa e divisiva, abbia polarizzato il dibattito pubblico negli ultimi anni.

Kirk non era un semplice attivista: era il fondatore di Turning Point USA, organizzazione che ha alimentato campagne ultraconservatrici contro diritti civili, ambiente, multiculturalismo e in favore di una visione identitaria e reazionaria dell’America. Sostenitore intransigente di Donald Trump, Kirk ha fatto della provocazione e della retorica incendiaria i suoi strumenti preferiti, contribuendo a radicalizzare una generazione di giovani americani.

Ai funerali non sono mancati i toni propagandistici. Trump lo ha definito “un grande uomo” e “un eroe amato da un esercito di giovani”, mentre alcuni esponenti repubblicani lo hanno celebrato come martire politico. Al contrario, voci critiche come quella di Hillary Clinton hanno denunciato l’uso strumentale della sua morte come pretesto per attaccare gli avversari politici.

La cerimonia, con dress code “patriottico” e rigidi controlli d’accesso, ha assunto i tratti di una manifestazione ideologica più che di un momento di raccoglimento. La moglie Erika, parlando di “piano di Dio”, ha rafforzato la dimensione quasi messianica attribuita al marito, trasformandolo in simbolo di una lotta che si presenta come religiosa e nazionale.

Il successo di partecipazione, con file interminabili già dalle prime ore del mattino, mostra quanto la figura di Kirk continui a esercitare fascino tra le destre radicali americane. Ma solleva anche un interrogativo: fino a che punto la retorica dell’odio e della divisione, di cui Kirk è stato protagonista, continuerà a influenzare la politica statunitense?

Più che un funerale, quello di Phoenix è stato di fatto, un raduno politico che ha celebrato non solo l’uomo, ma l’ideologia estrema che rappresentava. Un monito inquietante su quanto l’estremismo di destra sia ormai radicato e pronto a trasformare ogni evento in strumento di propaganda.