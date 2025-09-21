Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana

La sospensione del Jimmy Kimmel Live! non è solo una decisione televisiva: è l’ennesima prova che negli Stati Uniti la libertà di parola sta subendo un lento ma costante strangolamento politico. Quello che è accaduto a Jimmy Kimmel non riguarda soltanto un conduttore, né il destino di un programma di intrattenimento: riguarda il cuore stesso della democrazia americana.

Donald Trump, da sempre insofferente verso chiunque osi metterlo in ridicolo, ha trovato il modo di trasformare un comico in un bersaglio politico. E l’ABC – sotto la pressione di ambienti conservatori e del clima velenoso alimentato dalla Casa Bianca – ha scelto la via più comoda: silenziare. Ma un silenzio imposto dall’alto non è mai neutrale, è sempre un atto di complicità.

La satira, si sa, non è tenera. È nata per graffiare, per disturbare, per smascherare l’ipocrisia del potere. Punire Kimmel per aver detto che la “gang Maga” cerca di ripulire l’immagine di chi ha ucciso Charlie Kirk significa assecondare la narrazione di un presidente che non tollera contraddittorio. È il segnale di un’America che baratta il diritto alla parola con la paura delle ritorsioni.

Hollywood e il mondo della late-night Tv si sono ribellati. Colbert, Stewart, Fallon, Letterman: tutti hanno denunciato una censura palese, un “avvertimento” rivolto a chiunque osi criticare. Eppure, le voci progressiste rischiano di restare chiuse in un’eco-chamber, mentre il messaggio di Trump arriva chiaro: chi dissente deve essere ridicolizzato, marginalizzato, eventualmente cancellato.

Non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha già messo nel mirino Stephen Colbert e altri volti scomodi della satira. Ora tocca a Kimmel, domani a chi? La pretesa che un comico “abbassi i toni” per poter tornare in onda è un’umiliazione non solo per lui, ma per tutti coloro che credono ancora che la televisione – e la cultura – possano essere spazi di libertà.

L’America sta vivendo un paradosso: difende il diritto di portare un’arma a ogni costo, ma mette sotto controllo il diritto di fare una battuta. Se oggi cade Kimmel, non cadrà solo un comico: cadrà un pezzo di quel fragile equilibrio che si chiama democrazia.

La vera domanda è: fino a che punto i media, le case di produzione, i sindacati saranno disposti a resistere? E fino a che punto l’opinione pubblica accetterà che un presidente possa decidere chi ha diritto di ridere e chi no?

Tanto per essere chiari: Oggi è stato silenziato Jimmy Kimmel, domani potrebbe toccare a chiunque osi dissentire. La censura mascherata da “scelta editoriale” è il vero segnale di un’autorità che teme la satira più delle bugie che diffonde. Se il riso è libertà, allora il bavaglio imposto ai comici è il preludio a un regime che vuole cittadini muti. Non abbassare i toni, ma alzarli: perché la democrazia muore non con un colpo di stato, ma con il silenzio complice di chi smette di parlare.