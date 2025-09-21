Notizie
Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri
Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia
Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita
Leiden e la leggerezza di una notte milanese
Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle
Il “Protocollo di La Valletta”: il Consiglio d’Europa aggiorna le regole di cooperazione giudiziaria internazionale
Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana
Gaza, minacce sugli ostaggi e nuove tensioni regionali: Israele chiede l’intervento degli USA sull’Egitto
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”
“Tempi Nuovi”: memoria operaia e futuro digitale nel nuovo film di François Caillat
Gli italioti...e altri "ioti"...

Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana

di Gianni Leone, fondatore

La sospensione del Jimmy Kimmel Live! non è solo una decisione televisiva: è l’ennesima prova che negli Stati Uniti la libertà di parola sta subendo un lento ma costante strangolamento politico. Quello che è accaduto a Jimmy Kimmel non riguarda soltanto un conduttore, né il destino di un programma di intrattenimento: riguarda il cuore stesso della democrazia americana.

Donald Trump, da sempre insofferente verso chiunque osi metterlo in ridicolo, ha trovato il modo di trasformare un comico in un bersaglio politico. E l’ABC – sotto la pressione di ambienti conservatori e del clima velenoso alimentato dalla Casa Bianca – ha scelto la via più comoda: silenziare. Ma un silenzio imposto dall’alto non è mai neutrale, è sempre un atto di complicità.

La satira, si sa, non è tenera. È nata per graffiare, per disturbare, per smascherare l’ipocrisia del potere. Punire Kimmel per aver detto che la “gang Maga” cerca di ripulire l’immagine di chi ha ucciso Charlie Kirk significa assecondare la narrazione di un presidente che non tollera contraddittorio. È il segnale di un’America che baratta il diritto alla parola con la paura delle ritorsioni.

Hollywood e il mondo della late-night Tv si sono ribellati. Colbert, Stewart, Fallon, Letterman: tutti hanno denunciato una censura palese, un “avvertimento” rivolto a chiunque osi criticare. Eppure, le voci progressiste rischiano di restare chiuse in un’eco-chamber, mentre il messaggio di Trump arriva chiaro: chi dissente deve essere ridicolizzato, marginalizzato, eventualmente cancellato.

Non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha già messo nel mirino Stephen Colbert e altri volti scomodi della satira. Ora tocca a Kimmel, domani a chi? La pretesa che un comico “abbassi i toni” per poter tornare in onda è un’umiliazione non solo per lui, ma per tutti coloro che credono ancora che la televisione – e la cultura – possano essere spazi di libertà.

L’America sta vivendo un paradosso: difende il diritto di portare un’arma a ogni costo, ma mette sotto controllo il diritto di fare una battuta. Se oggi cade Kimmel, non cadrà solo un comico: cadrà un pezzo di quel fragile equilibrio che si chiama democrazia.

La vera domanda è: fino a che punto i media, le case di produzione, i sindacati saranno disposti a resistere? E fino a che punto l’opinione pubblica accetterà che un presidente possa decidere chi ha diritto di ridere e chi no?

Tanto per essere chiari: Oggi è stato silenziato Jimmy Kimmel, domani potrebbe toccare a chiunque osi dissentire. La censura mascherata da “scelta editoriale” è il vero segnale di un’autorità che teme la satira più delle bugie che diffonde. Se il riso è libertà, allora il bavaglio imposto ai comici è il preludio a un regime che vuole cittadini muti. Non abbassare i toni, ma alzarli: perché la democrazia muore non con un colpo di stato, ma con il silenzio complice di chi smette di parlare.

