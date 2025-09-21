Notizie
Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle

di Yoshito Higashi

Ci sono brani che non hanno bisogno di parole per farsi ascoltare. Take You There di Sabatta è uno di questi. Due minuti scarsi di pura energia strumentale in cui la chitarra di Yinka Oyewole si trasforma in un animale selvaggio: graffia, urla, si contorce, esplode. È rock’n’roll allo stato primordiale, senza filtri e senza compromessi.

Il pezzo, tratto dall’album How To Get Even, è una sorta di manifesto istantaneo: un “cosmic slop” di riff extraterrestri e blues, come lo definisce lo stesso Yinka, che sembra voler catturare l’essenza più viscerale dei live di Sabatta. Chi li ha visti dal vivo lo sa: ci sono momenti in cui il frontman lascia che la chitarra parli da sola, improvvisando, seguendo l’istinto. Take You There è la trasposizione in studio di quell’energia, compressa in due minuti incandescenti.

Al centro di tutto c’è Oyewole, cresciuto nell’Essex ma con radici nigeriane, che ha forgiato negli anni un suono personale e inconfondibile. La sua musica è un mix sporco e pulsante: Hendrix e QOTSA incontrano i primi Red Hot Chili Peppers, con un’anima intrisa di South London. È un rock contaminato, che pesca tanto dal funk quanto dal punk, con le influenze di Curtis Mayfield, Prince, Bad Brains e Black Sabbath che emergono come fantasmi familiari tra un riff e l’altro.

Prima di Take You There c’erano stati Get Over Yourself e Get Your Shit Together, due singoli che hanno aperto la strada a un disco che suona come una notte in un dive bar londinese: chitarre taglienti, groove sporchi, testi che oscillano tra rabbia e vulnerabilità.

Ma Take You There resta un unicum: un lampo, un graffio, un atto di libertà che ricorda perché certe chitarre sanno ancora cambiare l’umore di una giornata. Non è un brano da playlist di sottofondo, è un pugno di elettricità che ti prende e ti lascia stordito. Breve, ma impossibile da ignorare.

di Yoshito Higashi

Appassionato di musica e cinema, residente in Italia da diversi anni, è originario del Giappone. Attualmente vive a Pescara

