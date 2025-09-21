Notizie
Leiden e la leggerezza di una notte milanese

di Yoshito Higashi

Leggerezza il singolo di Leiden del 2023 aveva il sapore di un brindisi malinconico al termine dell’estate. Un brano pop EDM con sfumature disco dance anni ’90, prodotto da VIANI, che mescolava nostalgia e voglia di leggerezza, trasformando una serata qualsiasi in una piccola epopea urbana.

La canzone si apriva con una strofa intima: Leiden, chiuso in casa, ripensava a un amore perduto. Poi arrivava l’irruzione di Simone, l’amico e coinquilino, che lo spingeva fuori a vivere la notte. Nel ritornello tutto si ribaltava: i pensieri pesanti lasciavano spazio a un’esplosione di leggerezza, fatta di birrette, balli e baci improvvisati.

La seconda strofa raccontava il rientro barcollante, con la notte che si concludeva in modo inaspettato, tra le mura di una sconosciuta. Era la cronaca ironica e giocosa di una generazione che cerca ancora spazi di libertà e di amore, anche quando tutto sembra sfuggire di mano.

Con questo singolo Leiden aveva confermato il suo talento nel trasformare esperienze quotidiane in racconti pop capaci di toccare corde universali: malinconia, amicizia, leggerezza. Una canzone che non voleva essere solo colonna sonora di una notte milanese, ma anche un piccolo manifesto emotivo per “gli ultimi romantici”.

di Yoshito Higashi

Appassionato di musica e cinema, residente in Italia da diversi anni, è originario del Giappone. Attualmente vive a Pescara

