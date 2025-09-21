Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia

Prima che esistessero macchine fotografiche e smartphone, le immagini non venivano “scattate”, ma proiettate. Nel Cinquecento gli artisti usavano la camera obscura, una stanza buia con un foro da cui entrava la luce: ciò che stava fuori veniva proiettato su una parete interna, permettendo di ricalcare le scene. Non era ancora fotografia, ma era la prima volta che la realtà si traduceva in immagine.

Il vero salto avvenne nell’Ottocento, grazie all’inventore francese Nicéphore Niépce, che nel 1826 riuscì a fissare un’immagine su una lastra di peltro ricoperta di bitume. Ci vollero otto ore di esposizione al sole, ma era nata la prima fotografia della storia. Dopo di lui, l’artista Louis Daguerre perfezionò il procedimento inventando il dagherrotipo: lastre d’argento trattate con vapori e sali che restituivano immagini nitide, seppur delicate e irripetibili.

In Inghilterra, invece, William Fox Talbot sviluppò il calotipo, un sistema basato sul negativo che permetteva di ottenere più copie della stessa immagine. Una vera rivoluzione, anche se il suo brevetto ne rallentò la diffusione. Nel frattempo, altri pionieri sperimentavano: fotografie su vetro, nuove emulsioni, processi più rapidi e meno costosi.

Poi arrivò George Eastman, fondatore di Kodak, che nel 1888 cambiò per sempre la storia. La sua fotocamera portatile, accompagnata dallo slogan “You press the button, we do the rest”, aprì le porte della fotografia a tutti. Niente più chimica complicata: bastava premere un tasto. Con la Kodak Brownie del 1901 la fotografia entrò davvero nelle case di chiunque.

Il Novecento aggiunse altri tasselli: la pellicola a colori, l’autofocus, l’esposizione automatica. E infine il digitale, che ha reso immediato il gesto di fotografare, permettendoci di vedere subito lo scatto e di conservarlo in archivi infiniti.

Oggi fotografiamo senza pensarci, ma dietro ogni clic c’è una lunga storia fatta di sperimentazioni, fallimenti, intuizioni geniali e voglia di fermare il tempo. Dalle ombre proiettate della camera obscura fino ai display dei nostri telefoni, la fotografia continua a raccontare chi siamo e a trasformarsi insieme a noi.