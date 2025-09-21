Notizie
Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito
Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere
Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri
Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia
Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita
Leiden e la leggerezza di una notte milanese
Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle
Il “Protocollo di La Valletta”: il Consiglio d’Europa aggiorna le regole di cooperazione giudiziaria internazionale
Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana
Gaza, minacce sugli ostaggi e nuove tensioni regionali: Israele chiede l’intervento degli USA sull’Egitto
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema
Teatro Verde: 40 Anni di Fiabe, Emozioni e Comunità
A ChorusLife Bergamo presenta in anteprima mondiale il David di Michelangelo in LEGO®
Dom. Set 21st, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Strange

Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri

di Miguel Raimon

Nell’estate del 1835 il pubblico newyorkese rimase senza fiato di fronte a una notizia che sembrava destinata a cambiare la storia della scienza. Il quotidiano The New York Sun pubblicò una serie di articoli che raccontavano di una straordinaria scoperta: il celebre astronomo John Herschel, grazie a un potentissimo telescopio in Sudafrica, avrebbe avvistato forme di vita sulla superficie della Luna.

Secondo i resoconti, sulla Luna si trovavano laghi scintillanti, pianure fiorite, animali esotici simili a unicorni e persino creature alate dall’aspetto umano, ribattezzate “uomini-pipistrello”. Una cronaca dettagliata e suggestiva, capace di accendere la fantasia di un pubblico assetato di meraviglie.

La notizia ebbe un successo clamoroso. Migliaia di copie del giornale andarono a ruba: era l’epoca della stampa popolare, e The Sun riuscì a superare la concorrenza proprio grazie a questa trovata sensazionale. Per giorni, le strade e i salotti di New York si riempirono di discussioni sulle presunte civiltà lunari.

La verità, però, era molto diversa. Non c’era alcun telescopio miracoloso, nessuna nuova forma di vita extraterrestre. Si trattava di un’invenzione redazionale, una delle prime grandi fake news della storia moderna, costruita ad arte per aumentare le vendite e catturare l’attenzione del pubblico.

Col tempo, lo scandalo emerse. Ma l’eco di quella bufala non si spense subito: rimase impressa come uno degli episodi più curiosi della storia del giornalismo, un esempio di come il confine tra informazione e intrattenimento potesse diventare labile già nell’Ottocento.

Più che una frode, molti storici oggi vedono in quella vicenda un’anticipazione della fantascienza moderna. La “Great Moon Hoax” non portò scoperte scientifiche reali, ma ci ricorda che i lettori dell’Ottocento non erano molto diversi da noi: pronti a meravigliarsi, a sognare e, qualche volta, a credere troppo facilmente a ciò che leggono sui giornali.

di Miguel Raimon

Related Post

Other Side of Cruelty Strange

Blanche Monnier e la prigionia di 25 anni

Miguel Raimon Set 21, 2017
Other Side of Cruelty Strange

Le sfere di Moeraki (Moeraki Boulders) in Nuova Zelanda

Miguel Raimon Lug 30, 2017
Strange

Leonid Murlyanchik e la sua metro personale

Miguel Raimon Giu 9, 2017

Ti sei perso

La storia che forse non conosci

Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito

Viaggiando

Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere

Strange

Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri

Storia

Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia