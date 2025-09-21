Notizie
Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere

di Ireneo Zelbo

Ibiza è da tempo sinonimo di vacanze al sole, eppure la sua immagine negli ultimi anni è stata offuscata da stereotipi legati al turismo di massa. Fortunatamente, la “Isla Blanca” sta ritrovando la sua essenza più autentica, attirando viaggiatori curiosi e raffinati in cerca di un’esperienza che vada oltre la movida sfrenata.

Chiunque metta piede a Ibiza si accorge subito della sua doppia anima: da un lato spiagge candide e calette di sabbia bianca lambite da acque trasparenti, dall’altro un entroterra verde di pinete fitte, colline dolci e villaggi imbiancati a calce dove il tempo sembra scorrere più lentamente. A completare il quadro ci sono abitanti ospitali e un’offerta gastronomica che spazia dai sapori tradizionali alle cucine del mondo.

La città vecchia, con le sue mura fortificate e i vicoli ripidi, regala scorci che ricordano perché Ibiza sia considerata una delle perle del Mediterraneo. Al tramonto, tra piazze animate e ristoranti dall’atmosfera intima, si respira una magia che non appartiene ad altre località turistiche.

Per chi cerca il glamour, i nomi storici non mancano: dal club Pacha alle lunghe pause pranzo al Jockey Club, gli indirizzi cult restano punto d’incontro per chi ama farsi vedere e vivere l’isola nella sua veste più scintillante.

Chi invece desidera relax e silenzio, può optare per i periodi di bassa stagione, quando le spiagge sembrano private e il servizio nei ristoranti diventa più attento e cordiale. Le attività disponibili sono tante e ben organizzate: sport acquatici, noleggio barche, escursioni in bici o persino giri in mongolfiera. Per i più esigenti non mancano ville da sogno con chef, autista e servizio concierge in grado di aprire le porte dei locali più esclusivi.

Ibiza, insomma, è un mosaico di esperienze. Che siate alla ricerca di mondanità, natura o semplicemente di un luogo dove ritrovare voi stessi, l’isola ha sempre un lato nuovo da svelare.

