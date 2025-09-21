Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito

Nel cuore del Giappone del XVI secolo, in pieno periodo Sengoku, fece la sua comparsa una figura destinata a diventare leggenda: Yasuke, guerriero africano al servizio di Oda Nobunaga, il daimyo passato alla storia come il “Grande Unificatore”.

La sua vicenda, a metà tra mito e realtà documentata, continua ad affascinare per il modo in cui ha attraversato barriere culturali, geografiche e linguistiche, scrivendo un capitolo inaspettato nella storia del Giappone feudale.

Le informazioni sulla vita di Yasuke prima del Giappone restano incerte: forse nato in Mozambico, Etiopia o Nigeria, arrivò in Asia al seguito del gesuita Alessandro Valignano, che lo portò con sé in Giappone nel 1579. Yasuke era la sua guardia del corpo in un paese attraversato da continue guerre civili.

Quando nel 1581 incontrò Nobunaga, il signore della guerra rimase colpito dal suo aspetto e dalla sua forza. Secondo le cronache, ordinò addirittura di lavarlo pensando che la pelle fosse dipinta. Da quel momento Yasuke entrò al suo servizio, diventando il primo samurai straniero della storia giapponese.

Yasuke divenne parte della cerchia ristretta di Nobunaga, composta da poche decine di guerrieri scelti. Alto, robusto e intelligente, la sua figura impressionò profondamente i contemporanei. Fu addestrato alle arti marziali e accompagnò Nobunaga nelle ultime fasi della sua campagna di unificazione del paese.

Nel giugno 1582, durante l’Incidente di Honnoji, Yasuke fu testimone diretto del tradimento di Akechi Mitsuhide. Circondati da migliaia di soldati, Nobunaga scelse il seppuku, affidando a Yasuke l’onore di custodire la sua testa per impedirne l’oltraggio.

Dopo la morte del suo signore, le tracce di Yasuke si perdono. Alcuni resoconti lo descrivono prigioniero, risparmiato forse per volontà di Mitsuhide, che tentava di guadagnarsi l’appoggio dei gesuiti. Di certo, non venne giustiziato. Da quel momento, la sua storia si confonde tra leggenda e silenzio.

Nonostante le scarse fonti, Yasuke è diventato una figura di culto. Dai libri illustrati agli studi storici, fino alle produzioni pop come l’anime Netflix Yasuke, il suo mito continua a ispirare. Il suo volto è apparso nei videogiochi, nei manga, nei romanzi e persino in un film che avrebbe dovuto interpretare Chadwick Boseman.

Al di là delle rielaborazioni, la sua eredità resta potente: Yasuke rappresenta l’incontro fra mondi lontani e il superamento delle barriere del tempo, del colore e della cultura. È la prova che la storia è fatta anche di incroci inattesi e di protagonisti fuori dal comune.