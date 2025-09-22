Notizie
Lun. Set 22nd, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

La storia che forse non conosci

Il “Re Bianco” di La Gonâve: la storia incredibile di Faustin Wirkus

di Fred Svenson

austin Edmond Wirkus (1896 – 1945) è una delle figure più insolite e affascinanti del Novecento. Figlio di immigrati polacchi negli Stati Uniti, la sua vita sembra uscita dalle pagine di un romanzo d’avventura, tra realtà documentata e suggestione leggendaria.

Le origini di Wirkus non sono del tutto chiare. Alcuni documenti parlano di una nascita a Rypin, in Polonia, altri lo collocano a Brooklyn, New York. Ciò che appare certo è che trascorse l’infanzia a Dupont, in Pennsylvania, all’interno di una comunità di minatori di carbone. Fin da ragazzino lavorò nelle miniere, apprendendo presto la durezza della vita quotidiana e forgiando un carattere resistente.

Nel 1915 si arruolò nei Marines e fu inviato ad Haiti, allora sotto occupazione statunitense. Qui fece carriera, fino a diventare sergente e, in seguito, tenente della Garde d’Haïti. Durante il servizio sull’isola di La Gonâve, ebbe un incontro destinato a cambiare il corso della sua vita: soccorse Ti Memenne, riconosciuta dalla popolazione come regina dell’isola. Colpiti dalla sua gentilezza e dalla coincidenza del nome – lo stesso dell’imperatore haitiano Faustin I, morto nel 1867 – gli abitanti lo proclamarono “Faustin II” attraverso un rituale voodoo. Per tre anni condivise con Ti Memenne il governo dell’isola, guadagnandosi fama di giudice giusto e benevolo, apprezzato dalla popolazione locale.

Nel 1931 concluse la sua prima carriera militare, ma rientrò nei Marines nel 1939 come specialista nel reclutamento e istruttore di artiglieria. Morì nel 1945 al Brooklyn Naval Hospital ed è sepolto ad Arlington, nel cimitero militare nazionale degli Stati Uniti.

Wirkus raccontò la sua avventura nel volume autobiografico The White King of La Gonâve (1931), scritto con Taney Dudley e introdotto da William Seabrook. La sua vicenda ispirò anche il cinema, con il cortometraggio Voodoo del 1933, dove compariva in prima persona.

La parabola di Wirkus rimane ancora oggi un episodio affascinante, che illumina sia le contraddizioni dell’occupazione americana di Haiti sia la potenza delle leggende quando si intrecciano con la Storia.

di Fred Svenson

