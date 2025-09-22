Notizie
Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante
Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele
Il “Re Bianco” di La Gonâve: la storia incredibile di Faustin Wirkus
Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito
Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere
Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri
Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia
Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita
Leiden e la leggerezza di una notte milanese
Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle
Il “Protocollo di La Valletta”: il Consiglio d’Europa aggiorna le regole di cooperazione giudiziaria internazionale
Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana
Gaza, minacce sugli ostaggi e nuove tensioni regionali: Israele chiede l’intervento degli USA sull’Egitto
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Quando la guerra diventa business: le parole di Smotrich su Gaza
Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
Lun. Set 22nd, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Viaggiando

Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante

di Ireneo Zelbo

L’Alaska, lo stato più vasto degli Stati Uniti, è suddivisa in cinque grandi regioni: il Sud-Ovest, il Sud-Centrale, l’Inside Passage, l’Interno e l’Estremo Nord. Tra queste, il Sud-Ovest offre paesaggi spettacolari e una storia unica, con un territorio che spazia dai vulcani al celebre Katmai National Park.

Il parco fu istituito nel 1912 dopo l’eruzione del vulcano Novarupta, una delle più potenti mai registrate, e oggi rappresenta una meta imperdibile per chi vuole ammirare la forza primordiale della natura. Da qui parte anche la catena delle Isole Aleutine, un arco vulcanico che si estende per circa 1.600 chilometri fino a sfiorare l’Asia. Il cuore della regione è la città di Kodiak, sede della più grande flotta peschereccia dello stato. A lungo abitata dagli Alutiiq, popolazione presente da oltre 7.000 anni, ospita oggi un museo che ne conserva e racconta le tradizioni.

La Penisola dell’Alaska, lunga circa 900 chilometri, si protende nell’Oceano Pacifico. Nella sua parte occidentale si trova il Lake Clark National Park and Preserve: chilometri di coste, ghiacciai, montagne e fiumi popolati da trote iridee. Non sorprende che questa zona sia disseminata di lodge dedicati alla pesca sportiva, raggiungibili facilmente in aereo da Anchorage, con destinazioni popolari come King Salmon e Naknek.

Un’altra tappa imperdibile è la Baia di Bristol, principale fonte mondiale di salmone rosso. Durante l’estate diventa meta prediletta di pescatori da tutto il mondo, ma è anche frequentata in inverno per lo sci e per i numerosi eventi culturali organizzati durante l’anno. La città di Dillingham, cuore economico della baia, è la porta d’accesso al Togiak National Wildlife Refuge e al Walrus Island State Game Sanctuary, luoghi straordinari per osservare la fauna locale.

Le Isole Aleutine rappresentano uno dei paesaggi più suggestivi al mondo: vulcani attivi, coste infinite e natura incontaminata si uniscono a una storia millenaria. Gli Aleut vivono qui sin dall’ultima era glaciale e ancora oggi custodiscono tradizioni radicate. Le isole, raggiungibili in aereo da Anchorage o in traghetto da Kodiak, sono anche celebri per Dutch Harbor, porto che guida gli Stati Uniti per quantità e valore del pescato.

Ma il Sud-Ovest dell’Alaska non è solo natura. Le tracce della storia sono evidenti: dalle antiche chiese ortodosse russe fino ai siti militari della Seconda Guerra Mondiale, con bunker e postazioni difensive che ricordano la battaglia del 1943 tra giapponesi e americani.

Il Sud-Ovest dell’Alaska è una terra che fonde paesaggi selvaggi e testimonianze storiche, offrendo al viaggiatore un’esperienza che unisce avventura, cultura e memoria.

di Ireneo Zelbo

Related Post

Viaggiando

Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere

Ireneo Zelbo Set 21, 2025
Viaggiando

Zermatt: una meta imperdibile nelle Alpi Svizzere

Ireneo Zelbo Set 20, 2025
Viaggiando

Viaggi avventura in Nepal: trekking, natura e cultura tra le vette dell’Himalaya

Ireneo Zelbo Set 20, 2025

Ti sei perso

Viaggiando

Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante

Gli italioti...e altri "ioti"...

Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele

La storia che forse non conosci

Il “Re Bianco” di La Gonâve: la storia incredibile di Faustin Wirkus

La storia che forse non conosci

Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito