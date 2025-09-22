Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante

L’Alaska, lo stato più vasto degli Stati Uniti, è suddivisa in cinque grandi regioni: il Sud-Ovest, il Sud-Centrale, l’Inside Passage, l’Interno e l’Estremo Nord. Tra queste, il Sud-Ovest offre paesaggi spettacolari e una storia unica, con un territorio che spazia dai vulcani al celebre Katmai National Park.

Il parco fu istituito nel 1912 dopo l’eruzione del vulcano Novarupta, una delle più potenti mai registrate, e oggi rappresenta una meta imperdibile per chi vuole ammirare la forza primordiale della natura. Da qui parte anche la catena delle Isole Aleutine, un arco vulcanico che si estende per circa 1.600 chilometri fino a sfiorare l’Asia. Il cuore della regione è la città di Kodiak, sede della più grande flotta peschereccia dello stato. A lungo abitata dagli Alutiiq, popolazione presente da oltre 7.000 anni, ospita oggi un museo che ne conserva e racconta le tradizioni.

La Penisola dell’Alaska, lunga circa 900 chilometri, si protende nell’Oceano Pacifico. Nella sua parte occidentale si trova il Lake Clark National Park and Preserve: chilometri di coste, ghiacciai, montagne e fiumi popolati da trote iridee. Non sorprende che questa zona sia disseminata di lodge dedicati alla pesca sportiva, raggiungibili facilmente in aereo da Anchorage, con destinazioni popolari come King Salmon e Naknek.

Un’altra tappa imperdibile è la Baia di Bristol, principale fonte mondiale di salmone rosso. Durante l’estate diventa meta prediletta di pescatori da tutto il mondo, ma è anche frequentata in inverno per lo sci e per i numerosi eventi culturali organizzati durante l’anno. La città di Dillingham, cuore economico della baia, è la porta d’accesso al Togiak National Wildlife Refuge e al Walrus Island State Game Sanctuary, luoghi straordinari per osservare la fauna locale.

Le Isole Aleutine rappresentano uno dei paesaggi più suggestivi al mondo: vulcani attivi, coste infinite e natura incontaminata si uniscono a una storia millenaria. Gli Aleut vivono qui sin dall’ultima era glaciale e ancora oggi custodiscono tradizioni radicate. Le isole, raggiungibili in aereo da Anchorage o in traghetto da Kodiak, sono anche celebri per Dutch Harbor, porto che guida gli Stati Uniti per quantità e valore del pescato.

Ma il Sud-Ovest dell’Alaska non è solo natura. Le tracce della storia sono evidenti: dalle antiche chiese ortodosse russe fino ai siti militari della Seconda Guerra Mondiale, con bunker e postazioni difensive che ricordano la battaglia del 1943 tra giapponesi e americani.

Il Sud-Ovest dell’Alaska è una terra che fonde paesaggi selvaggi e testimonianze storiche, offrendo al viaggiatore un’esperienza che unisce avventura, cultura e memoria.