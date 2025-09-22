Notizie
Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio
Le "balle" del Governo Meloni. Armi e complicità: l'Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza
Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante
Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele
Il “Re Bianco” di La Gonâve: la storia incredibile di Faustin Wirkus
Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito
Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere
Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri
Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia
Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita
Leiden e la leggerezza di una notte milanese
Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle
Il “Protocollo di La Valletta”: il Consiglio d’Europa aggiorna le regole di cooperazione giudiziaria internazionale
Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana
Gaza, minacce sugli ostaggi e nuove tensioni regionali: Israele chiede l’intervento degli USA sull’Egitto
Funerali di Charlie Kirk: l’estremismo di destra trasforma il lutto in propaganda
Vedova e Tintoretto: un dialogo tra secoli a Palazzo Madama
Al Teatro degli Angeli il “Bar della Poesia”: tre serate di versi, musica e vini d’autore
Gli italioti...e altri "ioti"...

Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza

di Gianni Leone, fondatore

Mentre i palestinesi morivano sotto le macerie, l’Italia non solo restava in silenzio: apriva il portafogli. Tra il 2023 e il 2024, in piena campagna di bombardamenti su Gaza, Roma ha quintuplicato le importazioni di armamenti da Israele, portandole a quasi 155 milioni di euro. Una scelta che non è neutrale, perché ogni contratto firmato equivale a finanziare direttamente le fabbriche di morte che alimentano il massacro.

Il rapporto dell’ONU, firmato da Francesca Albanese, lo denuncia chiaramente: il complesso militare-industriale israeliano è diventato la spina dorsale dell’economia dello Stato e il motore che rende possibile l’apartheid e la guerra permanente. Comprando da Israele, l’Italia si rende parte integrante di quel sistema.

Eppure il governo Meloni, pur davanti a decine di migliaia di vittime, continua a difendere gli accordi militari e a respingere la richiesta di sospendere il Memorandum con Tel Aviv o l’accordo di associazione UE-Israele. Una linea che non ha nulla di “difensivo” o “strategico”: è pura complicità politica e morale.

Questa è la verità: l’Italia non è spettatrice della tragedia di Gaza, ma un ingranaggio della sua macchina di distruzione. Un Paese che, in nome degli affari e delle alleanze, ha scelto di stare dalla parte di chi bombarda, affama e umilia un popolo.

Ed è qui che si apre la responsabilità di tutti noi. Tacere significa accettare. Restare neutrali significa schierarsi con l’oppressore. Se davvero crediamo nella dignità umana, è tempo di rompere il silenzio, di pretendere la fine della complicità italiana, di stare dalla parte giusta della storia: con chi lotta per la vita e la libertà, non con chi la nega a colpi di bombe.

di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Gli italioti...e altri "ioti"...

Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio

Gianni Leone, fondatore Set 22, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele

Gianni Leone, fondatore Set 22, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Jimmy Kimmel sospeso? La censura di Trump e il silenzio imposto alla satira americana

Gianni Leone, fondatore Set 21, 2025

Gli italioti...e altri "ioti"...

Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio

Gli italioti...e altri "ioti"...

Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza

Viaggiando

Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante

Gli italioti...e altri "ioti"...

Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele