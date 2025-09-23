Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles

Dal 6 all’8 ottobre 2025, le luci del Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center di West Hollywood si accenderanno di nuovo per ospitare la quarta edizione dell’Italian Comedy Festival, ideato e diretto dall’attore Gianfranco Terrin.

Nato con l’ambizione di far viaggiare la commedia italiana dalle sue radici fino a Hollywood, il Festival è diventato un punto di riferimento per chi ama il cinema che sa unire leggerezza e profondità. «La risata è universale e, dietro l’apparente leggerezza, la commedia è sempre stata lo strumento più potente per raccontare i cambiamenti della società», racconta Terrin. L’edizione 2025 propone un programma ricco e attuale, con opere che spaziano dall’intelligenza artificiale al culto della bellezza, dall’inclusione alla salute mentale, fino alle difficoltà degli artisti che cercano di restare liberi in un mercato sempre più omologato.

A fare da madrina sarà Marina Suma, volto iconico del cinema italiano anni ’80, premiata con il David di Donatello al debutto e protagonista di pellicole come Sapore di mare e Cuori nella tormenta. L’attrice non sarà solo il simbolo del legame tra l’Italia e Los Angeles, ma anche interprete nel film in concorso Amici per caso di Max Nardari, presentato in anteprima mondiale.

La sezione Cinema vedrà in gara titoli internazionali come Anxious di Nida Chowdhry, Arthur’s Whisky di Stephen Cookson con Diane Keaton, e Una vita da sogno – L’Abbaglio di Alessandra Cardone, anch’esso in anteprima americana. Accanto ai lungometraggi, un’ampia selezione di cortometraggi dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Francia alla Spagna, fino alla Svizzera, testimonierà la vitalità della commedia indipendente.

Non mancheranno incursioni nella stand-up comedy, due documentari (Adidas Owns the Reality e Una risata ci salverà di Michelangelo Gregori) e il teatro con Tutti bene ma non benissimo di Daniele Vagnozzi, premiato con il Comedy Beyond Borders Award.

Tra gli eventi speciali, anche una masterclass sull’accento americano tenuta dalla dialect coach Esther Caporale, rivolta ad attori, speaker e professionisti che vogliono perfezionare la propria pronuncia e sicurezza sul palco.

Numerosi gli ospiti attesi a Los Angeles: registi, attori e produttori come Max Nardari, Alessandra Cardone, Christopher Backus, Nida Chowdhry, Stephen Cookson, Veronica Mazza, Roberta Sparta e molti altri.

Il filo rosso rimane il Premio “Comedy Beyond Borders – Commedia Oltre Confine”, che premierà le opere capaci di raccontare storie universali, abbattendo barriere culturali e linguistiche.

Tre giorni di cinema, teatro e incontri che confermano come la commedia, italiana e internazionale, sia ancora oggi un linguaggio vivo e potente, capace di unire pubblici diversi sotto la stessa risata.